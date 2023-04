El Club Guadalajara a lo largo de la historia ha deslumbrado a cualquier aficionado y muchos de sus jugadores se han convertidos en ídolos de toda una generación, tal es el caso de Adolfo Bautista, el goleador que le dio el título en el 2006 a la institución rojiblanca con ese inolvidable gol en Toluca y por ello uno de los actuales jugadores mexicanos que la están rompiendo en el extranjero, como Santiago Giménez, recordó el talento del Bofo.

A través de un live que realizó en su cuenta de Instagram, el Chaquito manifestó que siempre vio con admiración al Bofo Bautista cuando jugaba en el Rebaño Sagrado, incluso recordó su festejo donde se ponía el zapato sobre la frente una vez que marcaba alguna anotación, razón por la que reveló que gracias a su papá, Christian Giménez cuenta con varias camisetas firmadas del ex goleador.

“Mi ídolo de la liga mexicana era el Bofo Bautista, me gustaba mucho y gracias a mi papá me firmó varias playeras, siempre lo tenía como que me encantaba y todo. Me gustaba también su personalidad”, fue parte de lo que comentó el atacante del Feyenoord de Países Bajos, mientras respondía algunas de las preguntas de sus seguidores.

En este sentido, Giménez también explicó que por el momento Guadalajara es el equipo que mejor se ha visto en el Torneo Clausura 2023, dejando de lado su opinión respecto a lo hecho por Cruz Azul, club del que surgió para después cumplir su sueño de emigrar a Europa con el conjunto holandés donde hasta el momento suma 22 anotaciones y pinta para seguir haciendo historia. Inclusive afirmó que si los grandes de México se enfrentarán con los grandes de Holanda no habría mucha diferencia.

Chivas vs Mazatlán: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Fecha 17?

El Guadalajara cerrará su participación en la fase regular del Clausura 2023 el próximo sábado 29 de abril del 2023 en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo del sistema de paga Izzi en sus canal Aficionados. Te recodamos que también en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.

El artillero surgió de Cruz Azul antes de ir a Europa. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

