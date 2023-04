Todos tenemos un pasado y el de Alexis Vega se ha convertido del dominio público, ya que no ha podido ocultar su cariño por Cruz Azul y el sentimiento que existe entre su familia para con la escuadra capitalina, por ello un ex jugador cementero espera que tarde o temprano logren concretar el fichaje del atacante de las Chivas de Guadalajara, porque no solo sería de gran ayuda dentro de la cancha, sino que estaría cumpliendo uno de sus sueños.

Fue Gerardo Flores quien reveló una anécdota con el Gru cuando todavía no era profesional, pero más tarde tuvieron la fortuna de encontrarse en Toluca donde la carrera de Vega empezó a despegar y con el Gerry ocurrió exactamente lo contrario, por lo cual conoce de sobra lo que significa para el elemento del Rebaño Sagrado la camiseta de La Máquina.

“Me acuerdo bastante, es una anécdota que tengo con él, yo recuerdo que me habían operado de la rodilla y me tocó ir a estar con la barra del equipo, después me tocó coincidir con él en Toluca, me contó que tiene mucha familia que le va a Cruz Azul y muchas cosas más, muy personales como que yo era su ídolo”, explicó Flores en entrevista para el diario Récord.

Vega sería de gran ayuda en Cruz Azul

El Gerry, de 37 años y retirado desde el 2019 tuvo una carrera destacada con los cementeros al jugar en dos etapas del 2011 al 2015 y del 2017 al 2019, antes de retirarse debido a constantes lesiones que lo fueron marginando de la actividad. En este sentido, es una voz autorizada para sugerir el fichaje de uno de los futbolistas más talentosos de la Liga MX y con potencial para ir a Europa como lo es Alexis Vega.

“Me encantaría que llegara a Cruz Azul, jugué con él en Toluca, es un gran jugador, esa potencia que tiene, hoy en día lo que ha crecido me ha sorprendido, sinceramente es un jugador muy desequilibrante, hace diferencia, imagínate esa talla ponerlo en Cruz Azul sería algo padre. Lo que me encantaría más es verlo en el extranjero, en Europa, tiene esa calidad para estar en el Viejo Continente y me gustaría que la anécdota siguiera creciendo y saber que estuvimos algún día apoyando a Cruz Azul desde la barra“, agregó el Gerry Flores.