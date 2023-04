Chivas de Guadalajara cierra este viernes su semana de preparación de cara al partido de este sábado frente a Cruz Azul, en el marco de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Además de que el equipo Femenil venció a León y escaló al superliderato. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación, en la que buscará un triunfo para afianzarse entre los líderes de la clasificación.

Pulido va en serio por su regreso a Chivas

El atacante apenas suma unos cuantos días en la cancha después de su larga ausencia por una lesión grave en la rodilla, pero está cerca de que su contrato con el Sporting Kansas City de la MLS concluya y por ello analiza sus opciones hacia el futuro, donde reconoció que no le desagradaría volver a las Chivas porque sabe que dejó un legado importante ganando títulos como el de liga en el 2017 y la Liga de Campeones de Concacaf en 2018, además de que la afición lo sigue recordando con gran cariño: “Me encantaría regresar a Chivas, pero el futbol es de momentos y no se sabe nada”, comentó al diario El Universal.

Pulido se fue de Chivas como campeón de goleo. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Lo que Paunovic piensa de ser campeón con Guadalajara

El estratega del Rebaño considera que es importante pensar en obtener logros importantes con los rojiblancos, pero no pierde el piso y quiere ir paso a paso buscando la manera de mejorar para ser el más firme candidato al título: “Estamos en ello, pero no hay que adelantarse a los hechos. Sabemos que para hacer coas grandes hay que ir día a día y siempre con una visión que trascienda los objetivos diarios, pero tenemos que pasar por ese proceso”.

Paunovic lleva con calma el buen momento de los rojiblancos. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Quieren a Vega en Cruz Azul

El atacante de las Chivas, Alexis Vega confesó que antes de ser profesional apoyaba a Cruz Azul porque su familia siempre ha sido partidaria de los cementeros, pero el destino lo llevo a los rojiblancos y reconoció que es muy feliz. Sin embargo, una anécdota del ex jugador de La Máquina, Gerardo Flores confirmó que el Gru siempre ha sido celeste y que sería un gran opción para que en el futuro llega a La Noria: “Me encantaría que llegara a Cruz Azul, jugué con él en Toluca, es un gran jugador, esa potencia que tiene, hoy en día lo que ha crecido me ha sorprendido”.

El Gru suma dos anotaciones hasta el momento. Foto: Imago7/ Lorena Barba

