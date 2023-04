Si algo quería la directiva comandada por Fernando Hierro cuando asumió el cargo de la dirección deportiva era contar con delanteros que fueran garantía de gol en las Chivas de Guadalajara, por lo cual con la llegada del estratega Veljko Paunović decidieron voltear su mirada al mercado de la MLS donde contrataron a dos elementos que habían hecho buenas campañas como son Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos, no obstante, en el Torneo Clausura 2023 se han quedado cortos en sus aspiraciones.

La mala noticia para los atacantes es que apenas suman una anotación cada uno, generando que el timonel del Rebaño Sagrado cambiara su esquema táctico en la segunda parte de la temporada buscando que los jugadores que vienen de atrás se conviertan en los anotadores del equipo rojiblanco y vaya que ha dado resultados porque contra Necaxa y León, los que marcaron fueron Pavel Pérez y Fernando González.

Chivas recibirá a Cruz Azul este sábado 22 de abril en el Estadio Akron en un encuentro vital para seguir con serias posibilidades de entrar directo a la Liguilla ya que tienen 28 puntos y un triunfo los acercaría cada vez más al objetivo, tomando en cuenta que en la Fecha 17 y última de la campaña regular también recibirán en casa a Mazatlán, el peor equipo de todo el campeonato que terminará en la última posición pase lo que pase estos dos juegos.

Los jugadores que la pasan mal en Chivas son revelados por Eduardo Torres

Fue en la conferencia de este miércoles 19 de abril donde el volante de Guadalajara, Lalo Torres reconoció que los atacantes Daniel Ríos y Ronaldos Cisneros no viven su mejor momento al interior de la plantilla, ya que saben que la falta de gol es uno de sus principales males, pero también dejo claro que reciben todo el apoyo de los compañeros para tratar de superar las adversidades.

“Nos toca apoyarlos, no la han pasado bien. En los entrenamientos no bajan los brazos, ven por el bien del equipo. Al delantero le tocan rachas buenas, malas. La competencia interna es muy importante, si bien a ellos no les ha tocado marcar los goles como se señala en la prensa, esto es un equipo”, fue parte de lo que explicó el jugador del Rebaño, quien ha sido titular en los duelos recientes.