Chivas de Guadalajara realiza su preparación para su próximo partido del calendario: Cruz Azul, en el marco de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Además de que el equipo Femenil venció a León y escaló al superliderato. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de la convocatoria para su próxima presentación, en la que buscará un triunfo para afianzarse entre los líderes de la clasificación.

¿Olvidan al Pelado Almeyda?

El estratega Matías Almeyda hizo campeones a las Chivas en cinco ocasiones de siete finales que disputó. Por ello los seguidores le tienen un cariño especial al Pelado, sin embargo el trabajo del técnico Veljko Paunović lo convierte en el hombre del momento y desde el argentino no ha habido un estratega que se gane su confianza tanto dentro como fuera de la cancha. El serbio es el nuevo ídolo de los chivahermanos y esto se ha podido notar en los entrenamientos a puerta abierta.

El Pelado fue campeón en cinco ocasiones con el Rebaño. Imago7/ Jorge Barajas

¡Guadalajara, campeón!

Los rojiblancos marchan con buen paso en el Clausura 2023 con 28 unidades y muchas probabilidades de entrar directo a la Liguilla, pero desde que inició el certamen Mhoni Vidente predijo que el Rebaño sería campeón y todo indica que sus pronósticos no están descabellados, pues desde hace más de seis años no entraban directo a la Liguilla y tampoco sonaban como continentes al título. Es así que la cubana podría haber vaticinado la estrella 13 en el escudo de Guadalajara.

La astróloga habló antes de que arrancara la campaña. Twitter.

Jugadores que la pasan mal en Chivas

En la conferencia de prensa del miércoles anterior, el volante Eduardo Torres confesó que los delanteros rojiblancos no la están pasando muy bien ante la falta de gol, pero también reveló que están buscando mejorar para cuando sean requeridos. Cabe recordar que Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros apenas suman un gol cada uno y han perdido la titularidad: “Nos toca apoyarlos, no la han pasado bien. En los entrenamientos no bajan los brazos, ven por el bien del equipo. Al delantero le tocan rachas buenas, malas”.