Lo que debe pagar Chivas para que el consentido de Paunovic no se vaya: ¡UNA MILLONADA!

Una de las decisiones que tomará a conciencia el director deportivo del Club Guadalajara, Fernando Hierro será la compra definitiva de uno de los jugadores que mejor le han funcionado a Veljko Paunović en su corto proceso como entrenador en el Torneo Clausura 2023, ya que tanto de titular como de cambio ha sido efectivo e incluso se ha encargado de marcar en el arco contrario.

Fernando González llegó al Rebaño Sagrado en el verano del 2022 a préstamo con la finalidad de volver a casa para quedarse, pues a pesar de que es canterano rojiblanco sus mejores momentos como profesional los vivió lejos de la Perla Tapatía, aunado a que tuvo un paso por el América, lo cual le valió algunas críticas cuando fue considerado por la dirigencia comandada por Ricardo Peláez antes de que arrancara el Clausura del año anterior.

Pero desde que estaba Ricardo Cadena en el banquillo, el Oso ya había mostrado sus cualidades, no obstante, fue en este certamen bajo las órdenes del serbio que el mediocampista ha explotado al máximo su talento como recuperador, siendo uno de los más eficaces de toda la Liga MX para robar balones, lo cual no es cosa menor para que Paunović lo tenga como uno de sus ‘consentidos’ tanto en la alineación titular como entrando en la segunda parte.

Lo que deberá pagar Chivas por el Oso González

El plazo vence al finalizar este torneo y será cuando la dirigencia de Necaxa le ponga precio a Rubén González. El problema es que Hierro ya advirtió que no pagará cifras estratosféricas por ningún jugador, ya que sabe que los clubes siempre venden más caros a los futbolistas mexicanos cuando se trata de Guadalajara y de acuerdo a la pagina Transfermarkt, el valor del volante es superior al 1.8 millones de euros.

Es decir, para que el Rebaño se quede con el Oso tendría que desembolsar al menos 34 millones de pesos, si es que no llegan a un acuerdo para que el precio baje o haya alguna negociación con jugadores rojiblancos incluidos como parte del pago, pero es una realidad que el director deportivo español no se dejará intimidar por nadie y si no logran llegar a buen puerto con Necaxa, Paunović tendrá que buscar un nuevo centrocampista en su plantel.