Las versiones de que Víctor Guzmán no ha sido llamado a la Selección Mexicana por el tema del doping que vivió en el 2019 cuando fue por primera vez fichado por las Chivas de Guadalajara, queda de lado al salir a la luz una nueva postura del entrenador Diego Cocca, quien prepara al Tricolor para el partido de esta noche contra Estados Unidos en un compromiso amistoso que se celebrará en Arizona.

Otro de los rumores por los cuales supuestamente el Pocho no ha sido considerado ni por Cocca, ni por Gerardo Martino en el proceso anterior rumbo al Mundial de Qatar, tampoco tiene nada que ver con un tema de promotores ni patrocinadores indispuestos ante la posibilidad de que el jugador del Rebaño Sagrado forme parte del combinado nacional, como algunos analistas lo han mencionado en días recientes.

Y es que de manera extraña el capitán de Chivas no ha sido convocado al Tri sin importar que su nivel vaya en aumento, pues la campaña pasada fue campeón con Pachuca y tampoco lo contemplaron para pelear para ganarse un puesto de cara a la Copa del Mundo por el Tata Martino, no obstante, tampoco ha sido por razones extracancha, ya que en las última horas salieron a la luz las verdaderas razones para no tomarlo en cuenta.

La medida por la que Pocho Guzmán no va al Tricolor

Y es que todo se resume a una sencilla razón: Diego Cocca no lo tiene contemplado dentro de su esquema táctico, por ello no será llamado al menos en un futuro inmediato, descartando cualquier especulación acerca de las razones, las cuales han levantado muchas suspicacias que apuntan también a situaciones con directivos y la mala relación que sostienen Jesús Martínez de Grupo Pachuca con Alejandro Irarragorri de Orlegui.

“La última que se ha apoderado de los timelines de la gente ociosa es la referente a Víctor Alfonso Guzmán Guzmán y su “no llamado” al equipo de Diego Cocca. Varios chistositos tuvieron el poco tacto de especular que la razón de que no lo llamaran es por el problema de doping positivo que tuvo a principios de 2020 y que provocó que Chivas lo devolviera a Pachuca. Otra menos insultante pero igual de patética es la que dice que la razón por la que el “Pocho” no se viste de verde es porque lo vetó directamente Alejandro Irarragorri, dueño de Grupo Orlegi. Y aunque suene a obviedad, la verdad es que el “Pocho” Guzmán no va al Tri, de momento, únicamente por una decisión deportiva del cuerpo técnico. Así de sencillo”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

