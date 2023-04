El capitán y campeón con las Chivas de Guadalajara en 1987, Fernando Quirarte admitió que no es sencillo lo que ha logrado el entrenador Veljko Paunović en el Torneo Clausura 2023 al sumar 28 unidades y tenerlo a punto de clasificar de manera directa a la Liguilla, por lo cual destacó la labor del serbio y le dio todo el crédito por hacer que el estilo de juego lo adoptaran de inmediato los jugadores rojiblancos.

Con la victoria del Rebaño Sagrado el sábado anterior frente a León, se afianzaron en la cuarta posición con solo dos partidos por delante y dependen de ellos mismos para meterse a la Fiesta Grande sin pasar por el Repechaje, ya que una victoria ante Cruz Azul o Mazatlán les daría prácticamente el boleto a los Cuartos de Final, razón suficiente por la que el Sheriff Quirarte resaltara el trabajo del serbio.

“Para ser sincero, sí sorprende porque llegó un entrenador nuevo, un entrenador que apenas iba a empezar a conocer al plantel y no es fácil llegar y que conozcan tu idea futbolística tan rápido, los muchachos aprendieron rápido lo que quiere, lo que es la presión alta y siguen corrigiendo en el camino, es más fácil corregir ganando que corregir perdiendo”.

“Han tenido actuaciones buenas, malas y regulares, al final de cuentas ha hecho una buena cantidad de puntos y eso es positivo. Independientemente de esos altibajos que ha tenido, ha conseguido triunfos importantes y eso le ha permitido estar en zona de calificación, aunque dependerá de los próximos encuentros”, comentó Quirarte en entrevista para el diario Esto.

Afición de Chivas tiene razones para ilusionarse, asegura Quirarte

Para Guadalajara el calendario no parece tan complicado y de cara a la Liguilla llegan en su mejor momento con el ánimo a tope y las armas suficientes para seguir sorprendiendo en la lucha por el título: “Están para ilusionar, yo creo que es válido después de tanto tiempo que no estaban en los primeros lugares. Sin ser petulante, un tuitero mencionó que no se acordaba de unas Chivas en los primeros lugares desde que yo los dirigí y que fuimos superlíderes, desde esos tiempos Chivas no estaba en esos lugares, me recordó ese momento y me dio mucho gusto”.

Quirarte también fue entrenador del Rebaño pero no le fue como esperaba. (Photo by Gerardo Zavala/Jam Media/LatinContent/Getty Images)

