Chivas es uno de los equipos más importantes de México y del continente, por lo que no cualquier persona es capaz de lidiar con la presión de la grandeza rojiblanca, por lo que este famoso y exitoso entrenador mexicano admitió arrepentirse de cómo terminó su ciclo en el banquillo del Rebaño.

Sin embargo, hay exjugadores del Guadalajara que regresan a casa para vivir una nueva experiencia, pero ahora como director técnico, en donde el más exitoso de los años recientes es José Manuel de la Torre, que pudo ser campeón tanto como futbolista como timonel.

Sin embargo, la historia de Fernando Quirarte en el banquillo del chiverío no fue la mejor, ya que pese a que en sus primeros compromisos llevó al Rebaño hasta el liderato general, en su segundo torneo, tuvo un mal arranque de torneo con tres derrotas, por lo que decidió dar un paso al costado de manera sorpresiva.

Es por eso que el Sheriff recordó cómo se suscitó la situación, en donde habría decidido salir de Chivas en pleno partido, es decir, tomó una decisión en el calor del momento, decisión que hasta el día de hoy, casi 15 años después, le sigue doliendo.

“Sentía al equipo diferente. No veía que se estuvieran partiendo el alma. Lo platiqué con mi cuerpo técnico y me decían que los veían bien. Cuando estaba el partido Xolos contra Chivas, íbamos perdiendo dos a cero. Y como a los 25 minutos del segundo tiempo, le comento a Checo (Sergio Lugo): ‘si pierdo este partido, voy a renunciar’. Estaba enojado conmigo mismo, con mi equipo.

“Me meto al cubículo y les digo: ‘jóvenes, voy a renunciar’. En ese momento entra Rafa Ortega, que era mi presidente: ‘Rafa, voy a renunciar’. Me decía: ‘Estás loco. Va la tercera fecha, Fernando’. En ese momento decía que no quería salir como el peor entrenador de Chivas.

“Salgo, me voy a la rueda de prensa y Pedro Antonio Flores iba a hacer la primera pregunta y me le adelanté (…) Cuando salgo, me encuentro a mis hijos abajo, en el elevador y en cuanto los veo, me abrazan y me suelto llorando. Ahí me empieza a caer el veinte de: ¿Qué hiciste, Fernando? (…) Yo creo que sí. Fue una de mis peores decisiones, porque hasta la actualidad me arrepiento porque Jorge Vergara me había dado la confianza”, recordó el histórico para el podcast de José María Garrido.

Eliminación del Clausura 2011, clave en su destino

Fernando Quirarte tomó las riendas de Chivas a mitad del Clausura 2011 tras la destitución de José Luis Real del banquillo, por lo que el Sheriff se ganó la credibilidad de todos al llevar al Guadalajara al liderato general de aquel torneo.

Sin embargo, el Rebaño cayó eliminado de la competencia frente a Gallos Blancos, que calificó en octavo lugar tras una serie inolvidable de Liborio Sánchez, quien era canterano rojiblanco, pero salvó en innumerables ocasiones a los queretanos para superar la serie frente a los tapatíos.