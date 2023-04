El Club Guadalajara buscará amarrar lo antes posible la clasificación directa a la Liguilla del Torneo Clausura 2023, por lo cual necesita que su público esté con toda la disposición de apoyar en un momento crucial rumbo al cierre de la campaña regular, pero antes tendrán que tomar sus precauciones porque la Liga MX podría negarles el acceso al Estadio Akron.

Aunque se anunció al inicio de este torneo que el Fan ID sería necesario desde las primeras fechas, el tiempo se fue extendiendo, no obstante, será hasta la Jornada 16 de este fin de semana cuando sea obligatorio para todos los seguidores que compren sus accesos para cualquier inmueble de la Primera División, esto como una de las medidas más importantes para tener bien localizados a todos los asistentes, incluidos los que vayan a apoyar al Rebaño Sagrado al Gigante de Zapopan.

En este sentido, los chivahermanos tendrán que registrarse en la página https://fanliga.mx/ para darse de alta y seguir todos los pasos al pie de la letra, ya que en las puertas del Akron les será solicitado su código al mismo tiempo que el boleto para ingresar a la cancha, por ello en el página oficial de Chivas se están dando a conocer todos los detalles al respecto.

“Es MUY IMPORTANTE tramitarlo con ANTELACIÓN, ya que eso evitará que pierdas tiempo al ingresar al estadio e incluso puedas pasar un mal rato por la negación de tu acceso. RECUERDA que a partir de la Jornada 16, que es este fin de semana, NO se permitirá el ingreso el estadio si no cuentas con tu FAN ID de la Liga MX. Recuerda que si vas a ir al Chivas vs Cruz Azul este sábado en el Estadio Akron, es OBLIGATORIO contar con tu FAN ID de la Liga MX”, fue parte de lo que publicó Guadalajara en su portal.

Chivas vs. Cruz Azul: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Jornada 16?

Será este sábado 22 de abril cuando el Rebaño le haga los honores a Cruz Azul en un duelo crucial en sus aspiraciones por clasificar de manera directa a la Liguilla. El encuentro será a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y la transmisión correrá a cargo de televisión abierta por las señales de Azteca Deportes y TUDN. Además en Rebaño Pasión también te llevaremos todos los detalles.