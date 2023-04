¡EXPLOTÓ!: La intensa explicación de Paunovic por la que Pérez Bouquet no juega en Chivas

En las Chivas de Guadalajara queda muy claro que el trabajo que se ha realizado en la cantera siempre ha dado buenos resultados y de ahí han surgido elementos que pintan para forjar una carrera exitosa, tal es el caso de Sebastián Pérez Bouquet, el juvenil que ha pasado del primer equipo al Tapatío de la Liga de Expansión y cuando se pensaba que tendría mayor regularidad bajo el mando de Veljko Paunović en el Torneo Clausura 2023, ha sido todo lo contrario, pero ya hay una respuesta al respecto.

El estratega del Rebaño Sagrado utilizó al talentoso mediocampista en la Pretemporada, pero cuando arrancó la campaña lo dejó algunos duelos en la banca y apenas suma unos cuantos minutos, por lo que la mayor parte de la temporada la ha pasado con Chivas Tapatío en la Liga de Expansión donde sigue demostrando que está para competirle a cualquiera en la Liga MX, pero hay un aspecto que ha marcado su proceso.

En conferencia de prensa este jueves 20 de abril, el timonel serbio de Chivas explicó de manera clara y contundente las razones por las que Pérez Bouquet no ha tenido regularidad en el primer equipo y esto se debe a lo complicado que es el calendario de la Liga de Expansión, ya que tiene partidos a media semana y esto dificulta que pueda tener algún proceso o entrenamiento con su plantel, razón que ha afectado para que no sea tomado en cuenta con mayor regularidad.

“No me gusta nada el calendario, cuando me preguntan por Sebas, cuando un jugador está con esa dinámica entre el primer equipo y el Tapatío debido al calendario porque juega a la mitad de la semana, es muy difícil sincronizarlo, pero es lo que hay, extraer, acoplarse y modificar un poco las cargas. Muestra cual es el desarrollo de un jugador que va entre el primer equipo y el Tapatío, pero como no depende de nosotros nos tenemos que adaptar”, fue parte de lo que comentó el entrenador de Chivas.

