El atacante mexicano, Alan Pulido reconoció que le gustaría volver a las Chivas de Guadalajara donde dejó gratos recuerdos al irse como campeón de goleo y con varios títulos a cuestas, siendo el campeonato de liga del 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2018 los más importantes, causando gran impacto en la afición que lo sigue recordando con mucho cariño.

El delantero no ha tenido la fortuna que esperaba en la MLS con el Sporting Kansas City donde ha vivido momentos de altibajos que se agravaron cuando resultó lesionado de una rodilla teniendo que pasar por el quirófano para estar fuera de las canchas más de 12 meses, hasta que hace algunas semanas volvió a las canchas con la ilusión de hacer una buena campaña con su equipo, pero los resultados no los han acompañado y están en el último lugar de su conferencia.

Pero la buena noticia para Puligol es que en unos cuantos meses podrá cambiar de aires porque su contrato está cerca de expirar y analiza su futuro a los 31 años, con el ánimo de retomar su gran nivel sin descartar ninguna posibilidad, mucho menos donde ha sido muy feliz como fue en la Perla Tapatía con las Chivas y aunque no quiso caer en detalles, admitió que estaría encantado de volver.

“Hay equipos a los que le tomé mucho cariño y todo el mundo sabe cuál es, porque se lograron cosas importantes, el título de goleo, además de que se dio mucho carisma con la gente, porque la gente sintió que me entregué por ellos, en fin, todo el equipo se unió de una gran forma. No me cierro a ninguna oportunidad”.

“Me encantaría regresar a Chivas, pero el futbol es de momentos y no se sabe nada. Lo principal en estos momentos es el Sporting y que estoy jugando, eso me tiene muy feliz”, fue parte de lo que comentó Pulido en declaraciones para el diario El Universal. Cabe recordar que el atacante se fue del Rebaño en el 2019 en medio de algunas inconformidades con la directiva, por un supuesto bono que no le pagaron por su transferencia a Kansas City, pero todo indica que estas rencillas han sido resueltas.