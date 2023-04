En el Club Guadalajara quedaron de lado los cuestionamientos para cambiarlos por halagaos ante el buen trabajo del director deportivo Fernando Hierro y el estratega Veljko Paunović, quien ha logrado lo que ningún otro entrenador en los más recientes 10 años, sumar más de 30 puntos en la clasificación general con muchos posibilidades de meterse a la Fiesta Grande de manera directa.

Al arranque del Torneo Clausura 2023 muchas fueron las críticas contra el dueño del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, quien decidió depositar toda su confianza en el director deportivo español, Fernando Hierro para conducir un nuevo proyecto junto al técnico Veljko Paunović, pero ambos fueron presa de los comentarios negativos y casi nadie les daba el beneficio de la duda, aunque muchos aficionados nunca se bajaron del barco.

Con el paso de los partidos las dudas en convirtieron en esperanzas y después en elogios, tanto así que varios comentaristas y exentrenadores del acérrimo rival se han rendido a los pies del serbio, pues tiene a Chivas en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos, los mismos que el propio América que ha sido vitoreado todo el torneo por su televisora y sus narradores estelares.

Mario Carrillo aconseja a Paunović para ser campeón

Fue en el programa Futbol Picante de ESPN, donde Carrillo, campeón con los azulcremas en el 2005 se deshizo en elogios para el serbio y se dio tiempo para darle un consejo si es que quiere convertirse en el próximo monarca de la Liga MX: “¿Qué le falta a Guadalajara en una primera apreciación?, profundidad, planear, atacar mejor. Si lo logra va a ser campeón, y ahorita me estaba preguntando, ¿segundo lugar? Yo creo que este señor, un campañón, Paunovic, un campañon. Yo dije desde un principio que sería octavo y va para segundo. Puede ser finalista tranquilo, pero ya a lo demás no me atrevo (ser campeón)”.

Por otro lado, también emitió una opinión sobre el estilo de juego de Víctor Guzmán y las razones por las que no es llamado a la Selección Mexicana, asegurando que juega a un ritmo más lento que los demás jugadores del Rebaño: “¿No viste cómo caminaba él? (Pocho) no tiene nada que ver el equipo, él. Camina rápido, por eso a lo mejor no lo llaman a la selección. Yo creo que si Paunovic le dice ‘llega rápido al área’, lo hace. Estaría para ser seleccionado, ya lo de ser campeón, te lo dejo a ti”.