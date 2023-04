La novela del guardameta que ha sido vinculado con Chivas, Óscar Walley, sigue vigente y surgieron nuevas noticias que lo podrían favorecer su llegada al Guadalajara; sin embargo, el Rebaño no sería la prioridad en este momento de la carrera del cancerbero que milita en el Lugo de España.

Ante los múltiples errores que ha cometido el cancerbero Miguel Jiménez en la puerta rojiblanca, comenzaron a circular nombres de candidatos para reforzar en esa zona de la cancha; sin embargo, otros clubes han levantado la mano para poder ficharlo tanto en México como en España.

El comunicador Fernando Esquivel, reveló en su cuenta de Twitter que el cancerbero de 29 años de edad no renovará su contrato con el Lugo de la Segunda División de España, por lo que ya está explorando alternativas en México y España, en donde ya hubo charlas con el Oviedo y el Zaragoza, aunque no han avanzado las conversaciones debido a que no le prometen la titularidad.

Por si fuera poco, Whalley tiene como prioridad permanecer en Europa; sin embargo, también hay interés de otros dos clubes mexicanos, además del chiverío, lo que podría complicar unas eventuales negociaciones con el conjunto tapatío.

