La eufórica celebración de Uriel Antuna por anotarle a Chivas en la cancha del Estadio Akron el sábado pasado sigue dando de qué hablar, por lo que el entrenador de Cruz Azul, Ricardo Ferretti, habló al respecto y dejó en claro que prefiere no festejar los goles para no quedar en ridículo en caso de ser remontado, tal y como sucedió contra el Rebaño.

“¿Por qué no puede festejar?, ¿Está prohibido en un reglamento? Yo jugué en varios equipos así, y yo cuando jugaba con el otro (equipo) yo sí festejaba. A lo mejor las formas de festejo hoy en día son distintas a las de hace 40 años. Hoy yo veo que los festejos de jugadores hasta parece que rompen la pantaleta con tal de festejar.

“Bueno, la cosa es que muchas veces anotan tan poquitos goles que es una alegría tan grande, porque ya que anotas muchos goles ya te da flojera correr, y hasta hacer la doble maroma, pero cuando anotas muchos ya dices, ‘bueno, ahí nos vemos’, pero, tiene el derecho de festejar, si la alegría más grande es el gol, ¡imagínate!”, declaró el Tuca en conferencia de prensa.

Sin embargo, dejó en claro que prefiere no festejar como lo hizo el Brujo para evitar quedar en ridículo y por respeto al entrenador al que se esté enfrentando, por lo que contó una anécdota de algo que le sucedió.

“El que sí se queda ahí con una cara de… Ya saben de qué, soy yo por respeto a mi colega. Veo también que ciertos entrenadores meten el equipo un gol y parece que ya ganó la Copa del Mundo y todavía faltan 80 minutos. Por ejemplo, si yo festejara como Antuna el gol qué vergüenza, ¿verdad? Me dieron la vuelta ¿cómo me quedaría?

“A mí me pasó un día esto. Estaba en un partido amistoso y el entrenador era mi amigo, entonces anota su equipo un gol y el tipo salió y celebró el gol y yo (cara de seriedad) Y… Perdió 5-1. Así es esto, entonces después del juego hablé con él ‘¿por qué festejaste tanto?’, ‘Imagínate la alegría de ganar a tu equipo’, no tiene nada que ver, me puedes ganar ahora pero tranquilo hermano”, concluyó Ferretti.

