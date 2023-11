El Club Guadalajara busca la manera de apuntalar los detalles que sembraron algunas dudas en el triunfo contra Querétaro, luego de una actuación convincente en la primera parte, pero que se fue diluyendo para el lapso complementario cuando los Gallos Blancos estuvieron cerca de emparejar las acciones sobre el final del duelo.

Con esto, el entrenador Veljko Paunović sabe que su plantilla tiene mucho por mejorar si quiere seguir en zona de clasificación directa a la Liguilla, ya que se medirán el sábado a un Cruz Azul que tiene dos triunfos consecutivos y también quiere meterse, cuando menos, al Play-in.

Las Chivas requieren de la victoria al estar colocados en la cuarta plaza de la campaña y peleando palmo a palmo con rivales como Pumas de la UNAM, Atlético de San Luis, Tijuana y Monterrey por un puesto entre los primeros seis que son los que entran directo a la Fiesta Grande.

Paunovic comete grave error en Chivas

El estratega de los rojiblancos no ha logrado superar las indisciplinas y las lesiones de varios de sus elementos, por lo cual echó mano de Cristian Calderón y Raúl Martínez frente a los Gallos Blancos, quienes hace un par de semanas estaban separados de la plantilla y ahora fueron titulares, con lo cual queda claro que este mensaje podría caer mal en el vestidor rojiblanco con miras al futuro.

Alexis Vega y sus preocupaciones fuera de la cancha

Alexis Vega volvió a los entrenamientos con Guadalajara, pero no ha jugado ni contra Tigres ni con Gallos Blancos, sin embargo aprovecha su tiempo libre para publicar fotografías frente a un espejo mostrando sus looks y cantando famosas melodías, con lo cual no hay que ser un científico para saber que al Gru poco y nada le preocupa jugar, pues cada mes sigue recibiendo su jugoso salario.

El precio del Piojo Alvarado si quieren llevárselo de Chivas

Roberto el Piojo Alvarado es el elemento más desequilibrante con el que cuenta el entrenador Veljko Paunović hasta el momento con sus actuaciones convincentes y que han sido determinantes en los momentos más complicados, por lo cual si algún equipo pretende llevárselo del Rebaño tendrá que desembolsar al menos 10 millones de dólares para empezar las negaciones, ya que su contrato expira en el 2025.