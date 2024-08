El regreso de las Chivas de Guadalajara a la actividad oficial fue con un empate 1-1 en su visita a los Tigres de la UANL. El Rebaño Sagrado sumó un empate fuera de casa, en un partido que incluso controló durante una buena cantidad de tiempo, pero que se le escapó tras un golazo de André-Pierre Gignac. Antes, Roberto Alvarado había puesto en ventaja al cuadro rojiblanco.

El duelo correspondiente a la Jornada 5 también dejó algunas polémicas. Hubo un penal que ameritaba revisión, aunque Raúl Rangel se lo atajó a Gignac. También se perdonó una fuerte entrada a Fernando Beltrán, por parte de Javier Aquino, quien pudo ver la tarjeta roja. Estas son las novedades del Rebaño Sagrado en el día de hoy.

¿Cómo quedó Chivas en la tabla del Apertura 2024?

Con su igualdad ante los Tigres de Veljko Paunovic, las Chivas suman ahora ocho unidades y se ubican en el 9° lugar de la tabla. El Rebaño cosecha dos victorias, dos empates y una derrota, ubicándose de momento a cinco puntos de distancia de los actuales líderes, Cruz Azul y Monterrey.

La decisión de Fernando Gago tras el empate frente a Tigres

Gago dio día de descanso a la plantilla de Chivas (Imago7)

En conferencia de prensa, el entrenador argentino Fernando Gago se mostró conforme con lo hecho por su equipo. Hasta el gol de Gignac, se vio a Chivas controlar el trámite en el Volcán. Quizás por eso, o quizás algo establecido con anterioridad, el estratega decidió darle día libre a la plantilla rojiblanca, la cual regresará este lunes a los entrenamientos con vistas a lo que será el próximo duelo ante Juárez.

¿De qué se queja Veljko Paunovic?

Paunovic quedó disconforme con el arbitraje (Imago7)

Al término del partido, el ex Chivas, Veljko Paunovic, fue a protestar a la terna arbitral, con la que al parecer no quedó nada conforme. El serbio pasó por alto que a su equipo le dieron un penal que ameritaba revisión, e incluso le perdonaron una expulsión. Tigres no pudo superar al Rebaño en su propia casa y a pesar de tener una plantilla mucho más potente. Quizás por eso, en realidad, es que Pauno quedó molesto.