Las Chivas de Guadalajara debutarán este sábado en la Leagues Cup 2024, enfrentándose a San José Earthquakes en el primero de los dos compromisos correspondientes a la primera fase. El Rebaño viene de hacer un mal papel en la última edición, cuando Veljko Paunovic era el entrenador rojiblanco.

Fernando Gago ya confirmó la lista de convocados y hay algunas sorpresas en la nómina. Por ejemplo, no están Jesús Orozco Chiquete ni Carlos Cisneros, ambos por lesión, pero quienes sí aparecen son algunos juveniles. Asimismo, el entrenador argentino es relacionado con otros trabajos.

Ecuador contactó a Fernando Gago

Gago se queda en Chivas pese al interés de Ecuador (Imago7)

Tras la reciente eliminación en la Copa América 2024, Ecuador puso fin a la etapa de Félix Sánchez Blas y ahora busca nuevo entrenador. Reportes aseguran que Fernando Gago fue sondeado para dirigir al conjunto sudamericano, pero el estratega rojiblanco permanecerá en el Rebaño Sagrado, donde tiene contrato y afronta su segundo certamen al frente del equipo.

Convocatoria de Chivas para la Leagues Cup

Camberos, la gran promesa rojiblanca, viajará con el primer equipo (Imago7)

El Rebaño hizo oficial su nómina de 30 convocados para disputar la Leagues Cup, con algunas bajas obligadas como la de Chiquete Orozco y Carlos Cisneros, quienes aparecen lesionados. Gago decidió llamar a varios juveniles como el portero Juan Liceaga y los extremos Ariel Castro y Hugo Camberos. Además, regresan futbolistas poco utilizados como Jesús Sánchez o Luis Olivas.

Wacho Jiménez cargó contra la directiva por su salida de Chivas

El Wacho se fue del Rebaño por la puerta de atrás (Imago7)

El ciclo del guardameta Miguel Jiménez en Chivas estaba cumplido, luego de varios años como titular aunque sin poder ganarse el cariño de la afición. Sin embargo, el Wacho no quedó conforme con la manera en que se le dio salida: “La verdad, las formas no me gustaron. Nunca tuvieron el acercamiento las personas que estuvieron ahí de acercarse y decirme: ‘Wacho, tu situación está así y pues no te vamos a renovar‘”, dijo el experimentado futbolista.