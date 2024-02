Después de una semana en la que pudo trabajar con tranquilidad por vencer a Pumas UNAM, las Chivas de Guadalajara se alistan para visitar a Cruz Azul, este sábado por la Jornada 10 del Clausura 2024. El Rebaño sabe que no puede relajarse, pues aún se encuentra algo relegado en la tabla de posiciones y deberá ganar para meterse en el Top 6 que otorga boleto directo a la Liguillla.

Se espera un duelo muy parejo y apasionante frente a la Máquina Cementera. Los dirigidos por Martín Anselmi están siendo uno de los protagonistas del certamen y actualmente se ubican como líderes junto a Monterrey y Pachuca, con cuatro unidades más que el Rebaño Sagrado. Mientras tanto, te traemos las novedades de Chivas en el día de hoy.

Chiquete Orozco y Pocho Guzmán, al límite de tarjetas

Pocho Guzmán, al límite de tarjetas (Imago7)

Se acerca la parte más importante del calendario y las Chivas de Guadalajara tendrán importantes encuentros por delante. Luego de visitar a Cruz Azul, el Rebaño jugará la Ida frente al América por la Concachampions 2024; más tarde recibirán a León y cerrarán la eliminatoria internacional ante las Águilas, rival con el que luego volverán a enfrentarse por el certamen liguero. Justamente, para este último duelo, corre peligro la presencia de Jesús Orozco y Víctor Guzmán, quienes cuentan con cuatro tarjetas amarillas. Si reciben una más, ante Cruz Azul, ambos jugadores quedarían “limpios” para estar disponibles de cara al Clásico Nacional por la Liga MX. Si en cambio son amonestados ante la Fiera, se perderán el encuentro más importante.

Dos que pueden volver ante Cruz Azul: Pavel Pérez y Gilberto Sepúlveda

Tiba Sepúlveda no juega desde la Jornada 4 (Imago7)

El choque ante la Máquina Cementera podría marcar el regreso de dos futbolistas al primer equipo. Al menos, en ambos casos se encuentran a disposición del entrenador Fernando Gago. Se trata de Pavel Pérez y Gilberto Sepúlveda. El atacante viene de ausentarse ante Pumas por una sobrecarga muscular, en una semana en la que además recibió la noticia de integrar la prelista de convocados a la Selección Mexicana para la Nations League. Por su parte, Gilberto Sepúlveda no juega desde el duelo ante Toluca, donde sufrió un choque con Mateo Chávez que lo obligó a pasar por el quirófano tras salir con una fractura de pómulo. El Tiba será una buena noticia para Gago, que no tenía demasiadas opciones en la zaga al no poder contar con otro lesionado, Raúl Martínez.

Uriel Antuna calienta la previa del Cruz Azul vs. Chivas

En la previa al duelo entre la Máquina Cementera y el Rebaño Sagrado, el atacante Uriel Antuna decidió llamar la atención con una foto en sus redes sociales. Luego de su salida de Chivas, tras una decepcionante etapa, Antuna le marcó al conjunto rojiblanco en 2023 y besó el escudo de Cruz Azul en un gesto provocador. Ahora, días antes de un nuevo enfrentamiento, Antuna replicó ese mismo festejo con un fondo de la afición rojiblanca en las gradas, por lo que claramente se trata de un mensaje para el conjunto tapatío, en el que no logró estar a la altura.