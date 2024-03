Chivas se prepara para vivir una semana de mucha tensión debido a que enfrentará a América por la ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. El equipo Rojiblanco está obligado a sacar un buen resultado luego de que hay perdido ante Cruz Azul por 3-0.

Debido a esto, Fernando Gago sorprenderá con un cambio que viene pidiendo a gritos la afición del Guadalajara. A su vez, Chicharito Hernández fue noticia en el día de ayer debido a que no solo advirtió al conjunto Azulcrema, sino que además le dejó un duro recado a sus compañeros.

Fernando Gago sorprende con un cambio ante América

Como decíamos, Chivas viene de caer ante Cruz Azul por 3-0, por lo que cayó a la novena posición con 15 puntos. Debido a esto, Fernando Gago prepara un cambio importante para enfrentar a América y se trata de Óscar Whalley, quien sería titular en la ida por los Octavos de Final de la Concachampions.

Chicharito Hernández advierte a América

En el Estadio Azteca, Chicharito Hernández entró en la segunda mitad para trata de encontrar el descuento ante Cruz Azul. Por otra parte, luego de sufrir una dura derrota, el atacante dejó un recado a América. “La vida es simple, sabemos a dónde queremos llegar (la copa). Lo difícil y lo más chingón es llegar ahí. Juntos somos más fuertes”, expresó en su cuenta de Instagram.

Chicharito Hernández envió mensaje a sus compañeros

Con el Clásico Nacional a la vista, Chicharito Hernández exigió el máximo compromiso de sus compañeros. “Se habló fuerte en el vestidor después del partido, se habló fuerte el domingo en Verde Valle. Chicharito Hernández alzó la voz, habló fuerte con sus compañeros y les pidió ‘compromiso’. Después de lo que vimos en el Azteca, fue muy triste, la manera en que Chivas salió a jugar contra Cruz Azul”, comentó Ricardo Durán en su canal de Youtube.

Chicharito Hernández explotó ante un fanático

Luego de la derrota ante Cruz Azul, la afición de Chivas comenzó a exigir resultados ante América. Ante esto un aficionado explotó en las redes sociales de Chicharito Hernández luego de publicar una foto del partido de su equipo en la Kings League. “Perdemos 3-0 en el Azteca con los hijos del Ame y ¿tienes el descaro de poner eso? Tenemos 3 clásicos, Chicha. No ch%ngues”, comentó un fanático en su posteo.

Ante esto, Javier Hernández respondió “Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. Que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota. Pero la vida sigue. Y eso no nos quita ninguna responsabilidad. Al contrario. Nos compromete aún más. Cuando ganamos disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos. No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes si ganamos y como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria EN CADA PARTIDO”.