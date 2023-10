Chivas de Guadalajara trabaja semana con el regreso a casa para comenzar a preparar todo para recibir al Atlas. Una edición del tradicional Clásico Tapatío en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

La plantilla del Rebaño Sagrado, bajo las órdenes de Veljko Paunovic, en lo que parecer ser su úlitmo partido, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos vienen de igualar 1-1 con Toluca en La Bombonera y encadenan seis salidas sin ganar en el Apertura 2023.

¿Paunovic se arrepiente de irse de Chivas?

El timonel serbio podría dar marcha atrás en sus intenciones de dejar al Guadalajara como se ha especulado en los días recientes para marcharse al Almería de España. Pues algunos reportes indican que el estratega serbio habría tomado la determinación de quedarse en la Perla Tapatía, por lo que el juego frente al Atlas no sería su despedida, aunque esto aún no es oficial.

Foto: Twitter

El amigo incomodo de Alexis Vega

El delantero todavía del Rebaño ha vivido momentos complicados no solo por la situación personal que tendrá que resolver después de la fiesta en Toluca la semana pasada, sino porque se siguen filtrando algunas actitudes que no lo dejan muy bien parado ante la dirigencia rojiblanca. De acuerdo a la columna Sancadilla, Vega sostiene una amistad con el cantante de musica regional Luis R. Conríquez con quien se le ha visto en distintas fiestas y eventos: “Vega ha convivido con Conríquez no solo en el Estadio de Chivas sino hasta en el cumpleaños de este último, en marzo, hecho que desató las críticas porque el jugador estaba en plena recuperación de una lesión”, publicó el personaje en el diario Reforma.

Foto: Imago7

Lo que en verdad hizo Raul Martínez en la fiesta de Chivas

La realidad de lo que sucedió con el zaguero de Guadalajara en la famosa fiesta que organizaron Alexis Vega y Cristian Calderón es que no tuvo mucha interacción con los y las asistentes, ya que apenas se presentó algunos minutos y después prefirió irse a jugar videojuegos con algunos otros futbolistas de Chivas, por lo cual la dirigencia analiza levantarle el castigo, aunque esta campaña luce complicado que vuelva a aparecer con el primer equipo.