Esta noche no es una más para Chivas debido a que recibe a Toluca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. El Guadalajara necesita ganar para encaminar la clasificación a la siguiente ronda.

Por otro lado, previo al juego de esta noche la afición estalló por la convocatoria de Fernando Gago, mientras que Alexis Vega recibió una llamativa crítica de Fernando Beltrán. A su vez, afirman que Fernando Hierro ya viajó a Arabia Saudita y tiene todo acordado para llegar a Al-Nasrr.

Fernando Beltrán habló de Alexis Vega

En el día de ayer Fernando Beltrán lanzó una llamativa declaración de Alexis Vega al marcar que su paso por el Guadalajara había terminado. “A mi Alexis siempre me ha gustado como juega, aparte anda muy bien. Me da gusto verlo bien, me da gusto que haya recuperado su condición física, que esté bien, que este contento, en un equipo que también lo está recibiendo bien“, comentó. Y agregó: “Creo que aquí su etapa ya estaba terminada. Él me lo platicó“.

Afición de Chivas critica a Fernando Gago

Fernando Gago criticado por la afición de Chivas. (Foto: Imago7)

En el día de ayer Fernando Gago confirmó a los convocados para enfrentar a Toluca por la Liguilla y la afición criticó al timonel rojiblanco. Esto se debe a que los fanáticos esperaban el llamado de José Juan Macías luego de que haya quedado fuera de la lista de los citados.

Afirman que Fernando Hierro se va de Chivas

A lo largo de los últimos meses se habló mucho de la continuidad de Fernando Hierro en Chivas, la cual siempre fue descartada. Sin embargo, desde España afirman que el director deportivo rojiblanco ya viajó a Arabia Saudita y que tiene todo acordado para llegar a Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo.

Fernando Gago dijo por qué Chicharito Hernández no juega

Fernando Gago no solo se llevó las miradas por su convocatoria, sino que además por explicar por qué Chicharito juega poco en Chivas. “Le dije que no iba a jugar, que iba a tener su momento donde va a tener que trabajar, de que acá no es que va a jugar porque tiene su nombre, se lo tiene que ganar. Él lo entendió. Le falta ritmo que lo va a tener que ir ganando jugando y cada vez está más cerca”, expresó a TUDN.