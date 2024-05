Fernando Beltrán se encuentra listo para afrontar una nueva Liguilla en el mediocampo de las Chivas de Guadalajara. Se convirtió en el socio ideal para el polivalente Roberto Alvarado en ese sector, que consiguieron blindar junto a Érick Gutiérrez. Los tapatíos se enfrentan con Toluca en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Por ello, el Nene pronunció una lapidaria sentencia sobre el ciclo de su excompañero Alexis Vega en el redil.

El estelar volante se mantuvo inamovible en la alineación del entrenador Fernando Gago, durante todo el cierre de la ronda regular. Conquistaron el Clásico Tapatío por la mínima diferencia, gracias a una joya de Roberto Alvarado (74′), que deleitó a todos en el Estadio Jalisco. El Rebaño Sagrado se clasificó directo a la Liguilla tras quedarse con el sexto puesto de la tabla general de posiciones y ahora reta a los Diablos Rojos. Beltrán hizo una épica confesión sobre el turbulento paso de Vega por Verde Valle.

El Nene Beltrán era un promisorio juvenil del primer equipo en 2019, cuando Alexis Vega aterrizó en el Guadalajara. La consolidación del mediocampista coincidió con el mejor momento del delantero en Chivas y que le permitió participar en el Mundial de Qatar 2022. La intempestiva salida del Gru con destino a Toluca no acabó con la amistad que ambos generaron.

El mediocampista de Chivas, en una entrevista con Fox Sports, reconoció que “a mi Alexis siempre me ha gustado como juega, aparte anda muy bien. Me da gusto verlo bien, me da gusto que haya recuperado su condición física, que este bien, que este contento, en un equipo que también lo está recibiendo bien“. Así, confesó de forma lapidaria que “creo que aquí su etapa ya estaba terminada. Él me lo platicó“. Por lo que consideró, desde Verde Valle, para su duelo que “lo único que espero que el día miércoles no ande bien“.

Fernando Beltrán y Alexis Vega se entendieron muy bien en ataque con Chivas (IMAGO7)

Nene Beltrán reitera que aún duele perder el Clausura 2023

Chivas perdió de manera insólita aquella final del 28 de mayo de 2023 ante Tigres UANL en el Estadio Akron. Una pérdida que aún sigue generando dolor en sus protagonistas. Al ser consultado de nuevo sobre esa caída ante los felinos, Beltrán recordó que “fue muy dolorosa esa final, porque se nos fue en 20 minutos y fue tema totalmente de nosotros“.

El Nene Beltrán, desde Verde Valle, añadió que “no hubo nada, siento que de planteamiento, que pudimos haber metido línea de 10, línea de cinco. Yo creo que fue más tema de querer ser campeón en esos últimos 20 minutos. De que ya lo teníamos y de decir que no nos lo quiten. Entonces, siento que fue esa parte la que a nosotros nos ganó y perdimos el campeonato. Ya no es dolor, como de tristeza o de decir: a ver si vuelve a pasar. Sino, es un dolor de motivación, de querer volver a vivir esa parte“.

Los números de Fernando Beltrán en el Clausura 2024

Fernando Beltrán apareció como una de las piezas inamovibles en el planteamiento del entrenador Fernando Gago en Chivas. El volante tuvo participación en todas las 17 fechas del torneo, de ellas, 16 como titular y completó 1,374 minutos. El Nene aportó un gol, que lo anotó el 30 de enero, precisamente en la victoria 3-2 sobre Toluca en el Estadio Akron. Partido de la Jornada 4 de la ronda regular del Clausura 2024.

El estelar mediocampista, en Liguilla, suma 19 juegos con el primer equipo y 15 en la alineación inicial. Acumula 1,289 minutos de acción en la Fiesta Grande. Además, aportó dos goles: Uno en la goleada 4-1 sobre Pumas en la reclasificación del Clausura 2022; el otro en el triunfo 1-0 sobre los universitarios en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2023. Ambos, en el Estadio Akron y contra el mismo rival.