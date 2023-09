Chivas de Guadalajara tuvo una semana de reflexión interna para aprovechar esta Fecha FIFA antes del Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabajará esta semana a partir del jueves en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a León en Chicago. Un partido para aprovechar el receso por los compromisos de Selección México.

Listo el debut de Teun Wilke con Tapatío

El atacante apenas tiene unos días en la Perla Tapatía y ya se prepara para su primer partido con el conjunto campeón de la Liga de Expansión en el Torneo Apertura 2023, debido a que no pudo jugar el encuentro del jueves anterior cuando derrotaron a Zacatecas en el Estadio Akron dentro de la Jornada 8. Por lo que se espera que vea actividad el domingo 17 de septiembre enfrentando a Morelia en el Estadio Morelos.

Foto: Especial

André Marín se va de Fox Sports

El famoso periodista y conductor de Fox Sports, André Marín está cerca de darle un giro inesperado a su trayectoria con distintas versiones que lo colocan en TUDN en el futuro cercano, dejando la televisora estadounidense en la que ha participado por 10 años, luego de su turbulenta salida de Tv Azteca. De acuerdo a AS México, Televisa le habría ofrecido un jugoso contrato para ser parte de las famosas emisiones como Línea de 4, La Jugada y aparecer en distintos partidos. Su llegada se daría en octubre.

Foto: Imago7 / Misael Valtierra Ruvalcaba

El jugador de Chivas que pierde su lugar con Teun Wilke

Con el arribo de Teun Wilke al Tapatío, no se descarta la posibilidad de que en futuro dentro del Torneo Apertura 2023 reciba alguna oportunidad en las Chivas, si así lo considera el entrenador Veljko Paunović, por lo tanto uno de los actuales goleadores se quedaría fuera y el jugador con menos posibilidades sería Daniel Ríos, quien no ha marcado gol hasta el momento a pesar de que le ha ganado un lugar a Ronaldo Cisneros, quien ha sido borrado en los últimos duelos del Rebaño.