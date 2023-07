El nuevo delantero de Chivas, Ricardo Marín quiere dejar en el pasado todo lo que sucedió hasta antes de convertirse en jugador del Rebaño para este Apertura 2023, por lo que no presta atención a ser canterano del América, por lo que dejó en claro cuál es su objetivo al llegar al conjunto tapatío.

“La verdad que nunca hubo ningún choque por ser de la cantera del América. Yo desde el minuto uno estuve muy feliz de estar en esta institución. Mi mentalidad y mis ganas están aquí, y la verdad no pienso en otra cosa que no sea en lograr el campeonato con Chivas”, aseguró el atacante en palabras para el diario Esto.

Pese a surgir en las fuerzas básicas de las Águilas, el goleador de la Liga de Expansión con el Atlético Celaya no titubeó en admitir que el Guadalajara es el mejor equipo de todo el futbol mexicano, por lo que sabe de la exigencia que implica estar en el chiverío.

“En cuanto me marcaron de Chivas no dudé ni un minuto. Es un gran equipo, es de los mejores de México, por no decir el mejor. Estoy muy contento y muy ilusionado. Lo tomo con muchísima responsabilidad porque sé en la institución que estoy. Sé que la única mentalidad es lograr el campeonato y que esta es una oportunidad de oro”, concluyó.

¿Cuándo jugará Chivas contra León?

El conjunto rojiblanco comenzará su recorrido en el Apertura 2023 contra el Club León en la cancha del Nou Camp, duelo que está pactado a disputarse el próximo lunes 3 de julio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.