El nuevo ciclo en la Selección Mexicana, a cargo de Jaime Lozano, representa también nuevas oportunidades para futbolistas que todavía no han vestido la playera del Tri. Uno de estos debutantes será el defensor de Chivas, Jesús Orozco Chiquete, quien recibió la primera convocatoria para representar a su país.

El zaguero rojiblanco ha tenido un gran desempeño en el último tiempo, siendo una de las figuras del equipo dirigido por Veljko Paunovic, así como también es uno de los más valorados por la afición. Su gol ante América para meter a Chivas en la final del Clausura 2023 fue uno de los momentos más destacados en su corta carrera.

El nivel de Chiquete Orozco le ha valído para la convocatoria de Jaime Lozano de cara a la Fecha FIFA. En diálogo con Claro Sports, el canterano se mostró con mucha ilusión y alegría por representar a su país.

Chiquete Orozco es una de las figuras que tiene Chivas (Imago7)

Chiquete dio también detalles sobre cómo se enteró de la convocatoria: “Nos entrenamos en la tarde en la UP y yo me entero cuando se acaba el entrenamiento. Se acerca el fisio y me dice ‘felicidades’. Lo primero que pensé fue una alegría muy enorme, es algo por lo cual venía trabajando y creo que ser seleccionado de tu país es algo muy importante, algo que motiva. Te da una responsabilidad todavía más grande y en lo personal me motiva mucho. Espero que sea la primera de muchas y luchar por un puesto”.

Chiquete habló sobre el momento de Chivas

Por otro lado, Jesús Orozco también dio su opinión sobre el momento que atraviesan las Chivas: “Hay que creer a las Chivas del año pasado. Yo creo que hemos reforzado todas las áreas. Si bien en la Leagues Cup no nos fue como esperábamos, creo que fueron partidos complicados. Pero voy a seguir creyendo en el equipo y voy a seguir creyendo hasta el último día”, reflexionó el defensor.