Óscar Whalley, portero de las Chivas de Guadalajara, reveló este martes la misión que les encomendó el cuerpo técnico que lidera Veljko Paunovic para el próximo objetivo: Leagues Cup 2023.

La delegación del Rebaño Sagrado viajó este martes en horas de la tarde a la ciudad de Cincinnati, Ohio. En donde, los rojiblancos cumplirán el debut en la Región Central 3 de la Leagues Cup 2023.

El arquero hispano-mexicano platicó con TV Azteca Jalisco desde Verde Valle y fue consultado sobre su próxima titularidad en la Leagues Cup 2023. Whalley advirtió que “ese momento, yo creo que me lo tengo que ganar esta misma tarde en esta sesión de entrenamiento. Para eso trabajo todos los días y para que cuando venga (la oportunidad) no soltarla“.

La adaptación de Óscar Whalley en Chivas

Wall-e, como apodaron al portero, reveló al periodista Alejandro Ramírez de su adaptación, que “sí, es cierto que al principio me costó un poquito (retomar el ritmo). Por la altura, me encontraba un poco más fatigado al principio y la carga de entrenamientos también (en la pretemporada), cuando estuvimos en Querétaro. Pero ya me siento muy cómodo, muy bien y muy a gusto“.

Óscar Whalley debutó en el arco de Chivas frente al Athletic Club de Bilbao (IMAGO7)

La misión de Chivas en Leagues Cup 2023

Óscar Whalley advirtió a todos y confesó a TV Azteca Jalisco que “nosotros vamos a ir a tratar de ganar la competición. Paso a paso, como tiene que ser una competición y vamos a ganar todos los partidos“.

El portero del Guadalajara, en cuanto a la unión del grupo, admitió que “eso ayuda muchísimo, en mi caso, me han acogido súper bien. Se lo agradezco muchísimo a mis compañeros y creo que esa es la piedra fundamental y la base para conseguir buenos resultados y así, los objetivos“.