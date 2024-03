Chivas se encuentra en plena preparación para el juego contra el Rayados de Monterrey por el Clausura 2024. Por otro lado, previo a este juego, Oswaldo Sánchez señaló que el Rebaño Sagrado no exprime todo el potencial de Chicharito Hernández por su estilo de juego.

No hay dudas de que el Guadalajara llevó adelante una de las contrataciones más importantes con la llegada del atacante. Sin embargo, por el momento no ha marcado ningún gol, por lo que los fanáticos comienzan a desesperarse con ver la primera anotación en el equipo.

Por otra parte, Oswald Sánchez habló de Chicharito Hernández y se rindió por la carrera que llevó adelante en Europa. Sin embargo, en diálogos con Diario Récord lanzó una dura crítica contra Chivas al marcar que deben generar otro tipo de juego para exprimir todo su potencial.

“Viene de una lesión fuerte, tiene 35 años, pero no es un anciano, está fuerte, el problema es que en Chivas no crean jugadas de gol, es un equipo que no genera tantas ocasiones. Es un jugador que tiene mucho por dar, si yo fuera futbolista, me le pegaría a Chícharo todo el día para agarrar lo positivo”, explicó.

Oswaldo Sánchez criticó a Chivas. (Foto: Imago7)

Por otra parte, el exportero del Rebaño Sagrado explicó por qué admira la carrera que llevó adelante en Europa. “Es un tipo que piensa diferente, todos los que pensamos de manera ordinaria llegamos a lo mismo, a otros no nos ha alcanzado para estar en los equipos de Javier (‘Chicharito’), creo que tiene la autoridad de decir cuál fue el camino de su éxito, yo no lo critico, si una persona creció, lo busco y veo lo positivo de cómo lo logró, es un agasajo escucharlo. Tiene una preparación digna de admirarse”, comentó.

Y agregó: “Lo admiro y lo amo como no tienes una idea, primero porque lo conozco desde niño, porque sé lo que le costó llegar al futbol profesional, me tocó verlo llorar cuando quedó fuera de ese Mundial Sub 17 en el que México fue Campeón del Mundo, después debutó con Chivas a los 18, siempre muy pegado a mí. Su crecimiento me sorprendió con la carrera que ha hecho, los equipos en los que ha estado, lo admiro porque es un tipo diferente, ahora se le juzga mucho por muchos detalles, si él que ha vivido muchas cosas no expresa eso, ¿quién?… tiene toda la autoridad para cuestionar o declarar”.

¿Juega Chicharito ante Rayados?

Ayer por la tarde Chivas volvió a los trabajos en Verde Valle previo al juego contra Rayados de Monterrey. Allí se lo pudo ver a Chicharito Hernández, por lo que se calcula que podría ver minutos el próximo sábado ante la Pandilla de Nuevo León.