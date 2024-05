Chivas es un club que enamora a prácticamente todas las personas que se involucran de alguna manera con la institución, en donde jugadores que alcanzaron la gloria con la camiseta del Rebaño como Oswaldo Sánchez es obvio que vivan enamorados de los colores rojiblancos.

Sin embargo, el mítico exguardameta del Guadalajara y de la Selección Mexicana no tiene en mente abandonar su trabajo como analista en TUDN, aunque no cierra la puerta de, en algún futuro, colaborar con el chiverío, aunque en una nueva faceta.

“Estoy bien, la verdad no me veo ahí, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar, soy gente de Chivas de corazón, Santos por adopción, he platicado mucho con Amaury Vergara, en algunos momentos, quiero mucho al equipo, desde que era niño tenía mi abono de aficionado, cada quince días iba al estadio a verlos”, declaró el portero a Récord.

San Oswaldo reveló que ya cuenta con el título para poder ser entrenador profesional; sin embargo, no le gusta ese puesto, por lo que descarta tratar de regresar al Guadalajara para ocupar esa vacante en algún momento.

“Hice mi curso de entrenador, pero no me gusta, lo hice jugando en Santos todavía, tengo una frase en mi vida, que dice, “más vale estar preparado para algo, que cuando lo necesites mejor decir que no”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca de Liguilla?

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron en horario por definir.