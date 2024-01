Aunque las Chivas de Guadalajara tienen un compromiso importante este viernes en su visita a los Xolos de Tijuana, por la Jornada 3 del Clausura 2024, muchos aficionados se concentran en lo que será la jornada del sábado. Chicharito Hernández será presentado como nuevo refuerzo en el Estadio Akron, en lo que sin duda la grada rojiblanca esperó durante muchos años.

A todo esto, hay que sumarle un rumor que surgió durante las últimas horas, el cual también genera mucha incertidumbre, expectativa e ilusión. En una transmisión compartida, los periodistas Alex Ramírez y Jesús Hernández señalaron que el Rebaño todavía no se despide del mercado y que incluso sueña con otro fichaje bomba. Según esta fuentes, la directiva encabezada por Fernando Hierro y Amaury Vergara realizó acercamientos para repatriar a Carlos Vela.

Aunque convencer al zurdo atacante parece difícil y también podría serlo el lado económico, ambos periodistas afirman que ya se produjeron los primeros contactos. “Acá hay un sí para negociar, ver opciones y qué tipo de posición ocuparía en el proyecto. De alguna manera la llegada de Javier Hernández le abre todavía más las posibilidades”, aseguraron despertando una gran ilusión en la fanaticada rojiblanca. Al tratarse de un futbolista con el pase en su poder, el Rebaño tendría tiempo hasta el 15 de marzo para poder alcanzar un acuerdo.

Esta información se contrapone con lo que horas antes mencionó otra fuente como Fernando Cevallos, de Fox Sports, quien descartó que el ex atacante de la Selección Mexicana barajara entre sus posibilidades regresar al país: “Las expectativas de Carlos Vela son muy diferentes a las de Chicharito… Aunque Chivas o cualquier otro equipo de la Liga MX le pudiera hacer una muy buena oferta, Vela no tiene el deseo ni ninguna intención de jugar en el futbol mexicano“, aseguró este.

La frase de Carlos Vela que ilusiona a la afición de Chivas

Tiempo atrás, cuando todavía jugaba en la Real Sociedad de España, a Carlos Vela le preguntaron si le hubiera gustado regresar a algún equipo del futbol mexicano. “La verdad que nunca lo he pensado, pero sí, Chivas me gustaría porque ahí estuve en las Fuerzas Básicas, me quedé digamos con la espinita de poder haber debutado con el equipo”, respondió el atacante zurdo.

Cabe recordar que durante su estadía como canterano rojiblanco, Carlos Vela compartió justamente con Chicharito Hernández, flamante refuerzo del Rebaño y con quien también estuvo en la Selección Mexicana, donde por ejemplo jugaron juntos el Mundial de Rusia 2018. En aquel equipo también se encontraba Pepe Meléndez, hoy entrenador del Sub-23 que se consagró campeón en el último certamen.

Los Ángeles FC todavía sueña con retener a Carlos Vela

Más allá de lo difícil que parece convencer a Vela, Chivas también podría tener una fuerte competencia por su fichaje, ya que Los Ángeles FC, equipo en el que militó durante los últimos años, todavía estaría en negociaciones para retenerlo en su plantilla. La duración del contrato y el salario serían las trabas hasta el momento. “La situación es que estamos en conversaciones con Carlos (Vela) con su representante y no tenemos toda la claridad porque hay muchos pedazos que tenemos que mover para hacer espacios y darle lo que podemos, al final va a ser decisión de él, pero vamos a hacer todo los posible para que continúe con LAFC para mí espero poder hacerlo”, dijo al respecto John Thorrington, gerente deportivo de la escuadra estadounidense.