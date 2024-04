Pachuca vs. Chivas: Érick Gutiérrez habló de su regreso al Estadio Hidalgo

Este sábado 13 de abril, las Chivas de Guadalajara visitarán a Pachuca por la Jornada 15 del Clausura 2024. El Rebaño quiere continuar con su racha victoriosa para meterse en los primeros seis lugares y lograr la ansiada clasificación directa a la Liguilla, pero en frente tendrá un rival para nada sencillo.

El duelo ante los Tuzos marcará el regreso de Érick Gutiérrez a su vieja casa. Hoy pieza clave en el mediocampo rojiblanco, Guti supo ser un destacado elemento del Estadio Hidalgo, donde se formó, debutó y fue campeón antes de emigrar al futbol europeo.

Érick Gutiérrez vuelve a la que supo ser su casa

En diálogo con TUDN, Érick Gutiérrez reconoce para él será un partido especial: “Todos saben que Pachuca es especial en mi vida, llegué a los 11 años, me formé como jugador y lo más importante me formaron como persona, tratan de estar en lo futbolístico, escuela, familiar, va a ser muy especial, tengo un cariño muy bonito”, afirmó el mediocentro rojiblanco.

Erick Gutiérrez en el último Chivas vs. Pachuca (Imago7)

Guti formó parte del equipo de Pachuca que ganó el Clausura 2016 de la Liga MX, por lo que seguramente sea bien recibido por la afición de los Tuzos: “Tengo bonitos recuerdos porque hice muy bien las cosas ahí, soy muy de ganarme el respeto, pero el regresar ahí van a ser muchos sentimientos encontrados y solo tengo palabras de agradecimiento porque crecí ahí y voy a estar muy contento de pisar esa cancha, disfrutar el momento”, reflexionó.

Su pelea con Jesús Martínez antes de dejar Pachuca

Por otro lado, Gutiérrez habló de su relación con Jesús Martínez, quien siempre lo protegió pero con el que también discutió antes de su venta al PSV: “Lo quiero mucho, es como mi papá, me aconsejaba bastante. Cuando tuve la oportunidad de salir discutimos como todo. Él me daba sus argumentos y yo tenía los míos, pero al final me dio la libertad de cumplir un sueño. Peleamos, pero normal, porque él quería ver el bien para mí y al final llegamos a un acuerdo”, contó el futbolista de 28 años.

Finalmente el mediocentro logró convencer a los directivos y tuvo su venta al futbol europeo: “Pude cumplir muchos sueños de niño. Jugué Champions a la semana que no me la creía y al final el jugador debe tener ese valor y argumentos para poder hablar y salir. Todo tiene que ser muy claro, pero si hablas y tienes valor siempre se llega a un acuerdo, en lo personal con Jesús Martínez hablamos, discutimos y llegamos a un acuerdo”.