En Chivas se vive días tensos luego de que se haya dado a conocer que separaron a Cristian Calderón, Alexis Vega y Raúl Martínez por indisciplinas. Por otro lado, analizando lo sucedido con el equipo de Verde Valle, Paco Gabriel de Anda dio a conocer que con Matías Almeyda vivió situaciones más fuertes que las sucedidas el pasado fin de semana.

A lo largo de los últimos años, el Rebaño Sagrado ha tenido un sin fin de indisciplinas a lo largo de toda su carrera. Es más, en los últimos años el Gru estuvo involucrada en una ocasión tomando alcohol con Uriel Anutuna.

Por otro lado, analizando lo sucedido en Chivas, Paco Gabriel de Anda consideró que se manejó mal todo lo sucedido en el Guadalajara. Según él exdirector deportivo Rojiblanco se tendrían que haber resuelto de forma interna y que vivió junto a Matías Almeyda situaciones más graves.

Así comunicó Chivas lo sucedido con los tres jugadores.

“También viví indisciplinas y gravísimas en Chivas, en la época de Matías y estábamos al tanto Matías y yo de lo que sucedía, y te diría mucho más graves que estas. El grupo terminó de reintegrar a estos futbolistas, estábamos por disputar un título, pero al final las indisciplinas las manejamos Matías y yo”, comentó.

Y agregó: “Como capitán, primero es a los dos futbolistas que integraron a la pachanga a los chavos. Es no tener vergüenza. Tú no puedes tener involucrar a un chavo obligarlo, sugerirle o recomendarle porque le acabas con la carrera. Si tú quieres hacer responsables de tus actos y quieres arriesgarte adelante. No te lleves a los chavos y el grupo respondería al capitán en ese caso. Y segunda, la institución a la que pertenecemos. Hay tiempo para todo. No hay un futbolista que no sea un santo, pero hay tiempo para todo”, expresó.