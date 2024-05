Chivas se prepara para enfrentar a América en la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. Previo al juego en el Estadio Akron repasamos el motivo por qué José Juan Macías no fue borrado por Fernando Gago y cómo sigue su futuro en el Guadalajara luego de esto.

Sin dudas la ausencia del atacante en cada una de las convocatorias para jugar diferentes juegos molestó a la mayoría de los fanáticos. Especialmente porque Ricardo Marín no termina de anotar, mientras que Chicharito Hernández no está en el ritmo esperado para una definición de campeonato.

A pesar de esto, Fernando Gago mantiene su postura de dejar fuera de la convocatoria a José Juan Macías. Es más, el pasado fin de semana decidió llevar a tres portero y no a una alternativa más interesante en el ataque.

Sin duda lo que sucede con el atacante es llamativo y sin duda su futuro es muy incierto, por lo que decidimos repasar los motivos que mueven al argentino a dejarlo fuera de los partidos del Guadalajara. A su vez, te comentamos los caminos que podría tomar el nueve rojiblanco.

¿Por qué está borrado José Juan Macías y cuál es su futuro en Chivas?

José Juan Macías no es tomado en cuenta por Fernando Gago y estará fuera de Chivas. (Foto: Imago7)

Según lo informado por Jesús Hernández, José Juan Macías y Fernando Gago tuvieron un enfrentamiento, por lo que el entrenador lo borró y si no cambia su actitud no vuelve a jugar. “Tuvo un roce con Gago y si no cambia la actitud con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado. Tuvo diferencias con el entrenador. Lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías. Me dijeron ‘o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado”, señaló en Diario Récord.

Ante esto son varios los clubes que estarían interesados en México y Europa por el atacante rojiblanco. En la Liga MX lo siguen de cerca Pachuca, León, Santos Laguna, Cruz Azul y Mazatlán, mientras que Grupo Pachuca lo tienen con poder a ir jugar a Sporting Gijón en España.