Chivas se enfrenta a Mazatlán por la jornada cuatro del Apertura 2024 de la Liga MX. Debido a esto repasamos por qué no juegan Carlos Cisneros, Pável Pérez y José Castillo.

¿Por qué no juegan José Castillo, Pável Pérez y Carlos Cisneros en Chivas vs. Mazatlán?

Chivas enfrenta esta noche a Mazatlán por la jornada cuatro del Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron. Por otro lado, en la noche de hoy Fernando Gago no solo no contará con Pável Pérez y Carlos Cisneros, sino que además esta noche es baja José Castillo. ¿Qué pasó?

Como se sabe la Chata no pudo ver acción en el inicio del campeonato por una lesión muscular que lo dejó marginado. A su vez, Charal salió lesionado ante Tijuana, mientras que la página oficial del Guadalajara dio a conocer que el futbolista no era tenido en cuenta porque también estaba lesionado.

Por otro lado, la sorpresa en la alineación de esta noche se da con José Castillo porque no está de arranque desde el comienzo del partido. A pesar de esto todo indica que estará en el banco de suplente y su ausencia se debería a una decisión táctica de Fernando Gago de momento.

¿Cómo forma Chivas ante Mazatlán?

De esta manera, Chivas saldrá con su famoso 4-3-3 conformado con Raúl Rangel, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Fernando González, Javier Hernández, Cade Cowell y Roberto Alvarado.