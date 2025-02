El Clausura 2025 comienza a hacerse viejo, por lo que en Chivas están conscientes de que no pueden seguir dejando escapar puntos, sobre todo en los partidos que disputen en el Estadio Akron; sin embargo, el entrenador Óscar García Junyent no ha podido contar con todo su plantel por diversas circunstancias.

Para este compromiso contra Querétaro, en el Guadalajara existía cierto optimismo de que Alan Pulido ya pudiera estar disponible tras la molestia que registró en la rodilla a finales de la semana pasada; sin embargo, su debut con la camiseta rojiblanca deberá esperar una semana más.

Pese a que Puligol ya está recuperado y realizó los entrenamientos con total normalidad, el cuerpo médico y el cuerpo técnico decidieron no correr riesgos y darle unos días más de trabajo para reducir riesgos de lesión, por lo que estaría disponible para el choque contra Xolos de Tijuana de la próxima semana.

Otros ausentes que tendrá el chiverío para este enfrentamiento contra Gallos Blancos son Leonardo Sepúlveda, Miguel Gómez, Óscar Whalley y Víctor Guzmán, quienes estarían recuperándose de sus respectivas lesiones.

Por su parte, destacó la ausencia de Raúl Martínez, quien no participó con la Sub 23 ni con el Tapatío, por lo que su ausencia se debería a mera decisión del cuerpo técnico, ya que no se ha informado nada acerca de una lesión en el defensor rojiblanco.

¿Cuándo jugarán Chivas vs. Querétaro?

El partido correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 1 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.