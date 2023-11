En el Estadio Nacional de Tegucigalpa, Honduras, México perdió por 2-0 ante su par hondureño por la ida de los Cuartos de Final de la Nations League 2023. Por otro lado, una de las grandes sorpresas estuvo con Roberto Alvarado debido a que fue enviado a la tribuna. ¿Qué sucedió?

Sin dudas esta noche el Tri pasó vergüenza ante los Catrachos ya que no estuvieron cerca de hacerle cosquillas gracias a su ordenamiento defensivo. A su vez, en cada ataque mostraron todas las debilidades que tiene el seleccionado de Jaime Lozano, el cual no solo busca llegar al Final Four, sino que además quiere ser uno de los clasificados directos a la Copa América 2024.

En la primera mitad, tras la lesión de Guillermo Ochoa, apareció Chaco Lozano para marcar el 1-0 tras un gran centro de Palma, mientras que en la segunda parte fue Bryan Róchez quien anotó el 2-0 final. Cabe destacar que tras el segundo gol, el ole bajó de las gradas y pudo haber llegado el tercero para coronar una goleada histórica.

Por otro lado, en la previa Jaime Lozano no solo sorprendió por formación, debido a que no solo dejó afuera a Orbelín Pineda en la posición de Uriel Antuna, sino que además dejó fuera del partido a Roberto Alvarado. Sin duda esto llamó la atención ya que siempre que entró rindió y podría haberle dado más frescura al equipo con sus pases. ¿Qué pasó?

El Piojo no estuvo en el banco de suplantes del Tri. (Foto: Imago7)

Cabe destacar que por el momento no se dio a conocer las razones de la decisión de Jimmy con el Piojo Alvarado. No hay que olvidarse que el atacante Rojiblanco es uno de los más destacados en el Chivas de Veljko Paunovic.

¿Qué resultado necesita México en la vuelta ante Honduras?

Tras la derrota en Tegucigalpa, la Selección Nacional de México cenaba y emprendía su regreso para así preparar la vuelta contra Honduras en el Estadio Azteca. Cabe destacar que el Tri para lograr la clasificación al Final Four de la Concacaf Nations Leagues y a la Copa América debe ganar por tres goles de diferencia o ganar por dos para ir a penales. No hay que olvidarse que en este certamen hay gol de visitante, por lo que si los Catrachos anotan un gol deben marcar cuatro.

¿Cuándo se enfrentan México y Honduras?

Como decíamos, la vuelta entre México y Honduras se llevará adelante el próximo martes 21 de noviembre en el Estadio Azteca desde las 20:30 del Centro de México. El juego podrá verse por TV Azteca y TUDN.