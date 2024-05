Esta noche Chivas enfrenta a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. Previo al partido Zully Ledesma, legendario portero del Guadalajara, dejó recado al equipo, al marcar que huevos no se ganan los partidos, y explicó que confía en Chicharito Hernández.

El Guadalajara tiene una oportunidad de oro para hacerse con una gran victoria como local cuando reciba a los azulcremas. Miles de fanáticos le exigen al Rebaño Sagrado que se imponga en el marcador para encaminar la clasificación a la definición del campeonato.

Previo al partido de esta noche, Zully Ledesma, legendario portero de Chivas, dejó recado a los jugadores. En diálogos con Esto, el exjugador afirmó que con huevos no se ganan los partidos, sino que con inteligencia.

“Yo creo que hue… todo mundo tenemos. Pero llegar a un Clásico con eso. Es el primer ingrediente, al rival clásico se le debe de jugar con eso y más, por mentalidad no debe de quedar, no nada más se necesitan hue…. También una buena estrategia, sobre todo para anticipar cada momento, debe de estar lo individual, lo grupal y los momentos de juego. Es una situación que Guadalajara mostró ante Toluca, recuperan la pelota en una máxima expresión, con buen sentido, en fin”, expresó.

Zully Ledesma confía en Chicharito Hernández. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Creo que Guadalajara debe de ser consciente, no se puede conformar con ganarle al súper equipo dentro de la Concacaf, es serie de dos partidos, no deben verse superados. América le había tomado la medida en la Liga, aunque en Liguilla. Chivas siempre saca la cara, está así, creo yo que llegan en buen momento los dos, si Chivas llega o no, América es líder o no, al momento justo del partido, todos esos datos se quedan a un lado, el que sea aplicado será el que se lleve la serie”.

Zully Ledesma confía en Chicharito Hernández

En la misma sintonía dejó recado a Chicharito Hernández al marcar que debe confía en que pueda brilla esta noche. “Javier es un elemento goleador nato. Desde fuerzas básicas lo demostraban no por nada lo tuvieron en Europa, se lo ganó a pulso, en el regreso. Viene de una inactividad muy prolongada, no lo han dejado recuperar su nivel, tuvo una oportunidad ante Toluca, con la movilidad que tiene, con ese olfato que tiene, creo que es una posibilidad importante”, consideró el Zully Ledesma.

Y añadió que “Gago le ha dado poco tiempo, él sabrá cuánto le dará, él puede serlo hombre clave, Marín ha cumplido. Pero con Javier tiene el olfato, no sé a perdido, lo estamos o lo juzgan de la posibilidad de gol contra Toluca. Cowell fue el que le puso la pelota. Era mero trámite, la tiró por encima, en fin, yo confío en que Chivas tendrá toda la suerte y avanzará”.