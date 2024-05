Chivas confirmó a los 21 convocados para enfrentar a América en la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. La misma no tiene a José Juan Macías entre los convocados, por lo que destapan el motivo por el que el atacante no es tenido en cuenta por el entrenador argentino a pesar de que convocó ante Toluca a tres porteros.

Sin duda es llamativa la ausencia del atacante especialmente porque es una alternativa que podría siempre hacer daño en la portería. Las lesiones y la irregularidad lo llevaron a quedarse fuera de varios encuentros.

Por otro lado, en las últimas horas Fernando Gago confirmó los convocados de Chivas con la ausencia de José Juan Macías. Ante esto la afición estalló contra Fernando Gago por la ausencia del atacante para el juego contra América.

Sin embargo, previo a que se diera a conocer los 21 jugadores que llamaron para el juego contra las Águilas, Jesús Hernández dio a conocer que el timonel argentino no lo tiene en cuenta al delantero por una mala actitud con él.

Fernando Gago habría tenido un roce con José Juan Macías. (Foto: imago7)

“Tuvo un roce con Gago y si no cambia la actitud con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado. Tuvo diferencias con el entrenador. Lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías. Me dijeron ‘o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado”, expresó Chuyón.

A su vez, afirmó que desde la Liga MX son varios los equipos que lo quieren fichar. “Lo quiere Santos, lo quiere Grupo Pachuca y me dicen que hasta Cruz Azul ya preguntó por él”, cerró el periodista en Diario Récord.

¿A qué hora ver Chivas vs. América?

Como decíamos, mañana Chivas recibe a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla 2024 en el Estadio Akron. El juego podrá seguir en vivo y en directo por TUDN y TV Azteca, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.

Los convocados de Chivas vs. América