Chivas se prepara para hacer oficial la llegada de Javier Hernández y Cade Cowell en este mercado de pases. Por otro lado, en medio de esto, afirman que Alexis Vega buscó asesoramiento de la AMFpro y que el futbolista podría demandar al Guadalajara si decide mantenerlo fuera del equipo.

Como se sabe el atacante del Rebaño Sagrado no firmó con Cruz Azul y decidió quedarse en Verde Valle para cumplir su contrato. Debido a esto, comenzó a surgir el rumor del famoso pacto de caballeros entre todos los dueños de clubes para que ninguno lo contrate.

Por otra parte, en las últimas horas informaron que Alexis Vega se acercó a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales para que lo asesoraran. En diálogo con ESPN, Álvaro Ortiz explicó que el futbolista busca irse de la mejor manera y que tiene todo el peso reglamentario para irse.

“Alexis nos dijo: ‘¿cómo ven este caso?’. Lo que está esperando es llegar a un arreglo con Chivas e irse, no sé si al extranjero, porque todavía tiene este mes para poder registrarse en la Liga MX, conforme a las ventanas de contrataciones que marca la FIFA”, comentó el presidente de AMFpro.

Y agregó: “Lo que espera es llegar a un arreglo y no seguir teniendo problemas. Eso es lo que tiene que hacer él y si no, Chivas le tiene que seguir pagando”. Por otra parte, explicó el motivo por el que el futbolista podría irse con una demanda de por medio si ya está en conocimiento que no entra en los planes del equipo.

“Si Alexis desde el principio vio que lo separaron pudo romper el contrato, ponerle una demanda a Chivas e irse. Por medio de la presión no te pueden separar por una medida de que no aceptas irte a otro club; esto por mandato de FIFA”, expresó Álvaro Ortiz. A su vez, señaló que está bien que el futbolista haya rechazado la oferta de Cruz Azul por el motivo que sea ya que está en su derecho.

“Se me hace muy raro que Chivas actué así, separando a un jugador, porque es un club que siempre trata de hacer las cosas bien”, opinó. Y añadió que “Ninguno de estos temas ha llegado a Controversias, pero ya hablé directamente con la Liga MX para hacerles saber de estas situaciones, y la Liga tiene que actuar. Está en el reglamento de transferencias que está prohibido separar a los jugadores para que entrenen en otro lado; esto lo tenemos público en la página de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tal cual copiado del estatuto de la FIFA”.

