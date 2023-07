Chivas se encuentra enfocado en lo que vendrá el próximo 27 de julio cuando debute ante FC Cincinnati en Ohaio. Por otro lado, mientras se espera el regreso de Alexis Vega, el atacante es duramente criticado por su performance en partidos importantes.

A lo largo de los diferentes campeonatos, el Gru ha sido el arma más letal que ha tenido el equipo Rojiblanco. Especialmente cuando los resultados no se daban ya que se destacaba tirando de un carro muy pesado y que no tenía rumbo por la falta de un entrenador que buenos recursos o un equipo que acompañe.

Por otro lado, con el correr de los meses Alexis Vega es mirado como el jugador mejor pago de Chivas, por lo que se espera que esté siempre preparado para momentos importantes. Sin embargo, tras una nueva lesión el atacante no volvió a rendir en una Liguilla, por lo que fue duramente criticado en Línea de 4 de TUDN.

Realizan una dura crítica contra Alexsi Vega. (Foto: Imago 7)

“Él tiene que entender que mientras se vaya acercando a los 30 el esfuerzo tiene que ser más grande. Ojalá ahí venga. Me encanta el jugador, me encanta lo que genera dentro y fuera de la cancha, y estoy algo decepcionado de él. Me decepcionó mucho en el mundial, pensaba que este iba a ser el jugador que México podía exportar y en Liguilla no anota goles con el Guadalajara y la gente de Chivas se lo está reclamando”, expresó Aldo Faría.

En la misma sintonía arremetió Emanuel Villa quien destaca que es la gran figura del Rebaño Sagrado, pero que no aparece. “Sigo esperando más de Alexis Vega. Es la gran figura del Guadalajara, pero no lo ha desmotrado en la cancha. Ha tenido chispazos, ha tenido momentos, ha hecho algunos goles, pero no es lo sufiecientemente derteminante cuando lo tiene que ser. No aparece cuando su equipo espera que aparezca, cuando no se da lo colectivo. Incluso en el tonreo pasado donde el Guadalajara fue finalista, Vega fue lo más discreto”, explicó.

Y agregó: “Es el futbolista que más cobra. Tiene que marcar una diferencia real. Entiendo que con esa precencia tu puedas mantener a tu rival ocupado, pero un futbolista como Vega no está solamente para ser marcado y tenerlo ahí a tiro. Me da mucho gusto escucharlo más centrado, enfocado, que Pauno lo convenza en muchos aspecto en el cual tiene una gran area de mejora. Pero lo quiero verlo con todo su pontencial en el terreno de juego. Ese es el Vega que espero”.