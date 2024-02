Uno de los tantos jugadores que dejó un buen recuerdo en la afición de las Chivas de Guadalajara es sin duda alguna el mediocampista ofensivo, Rodolfo Pizarro. Formado en Pachuca, el futbolista recaló en el Rebaño Sagrado para el año 2017, donde coincidió con la gran etapa de Matías Almeyda al frente del primer equipo, ganando tres títulos antes de marcharse a los Rayados de Monterrey.

Prácticamente desde su partida, Pizarro ha sido relacionado por una posible vuelta a la Perla Tapatía. Sin embargo, el futbolista siempre ha optado por otros destinos. Luego de su etapa en Monterrey, emigró a la Major League Soccer para vestir la playera del Inter Miami, donde no tuvo demasiado protagonismo y acabó saliendo por la puerta de atrás luego de que estos ficharan a Lionel Messi.

En aquel momento, incluso, Pizarro volvió a ser vinculado a las Chivas. Se supo que el director deportivo Fernando Hierro sondeó la situación del mediocampista con la ilusión de concretar un fichaje que hubiese generado mucho ruido en el mercado de la Liga MX. No obstante, el exjugador de la Selección Mexicana se marchó al AEK Atenas de Grecia, en lo que significa su primera experiencia europea.

¿Y si vuelve a Chivas? Rodolfo Pizarro ni juega con el AEK Atenas

Aunque la afición de Chivas se ilusionaba con su fichaje en la previa al Apertura 2023, finalmente apareció un viejo conocido para seducir a Rodolfo Pizarro y llevárselo al futbol griego. Matías Almeyda lo conoce muy bien de su paso por Verde Valle y por eso confió en él como refuerzo del AEK Atenas.

Pizarro no juega como titular desde el 10 dde enero (Imago)

Sin embargo, de momento la etapa europea de Rodolfo Pizarro no resulta como se esperaba. El ex del Rebaño ha jugado sólo 20 partidos desde su llegada al nuevo club. De esa cantidad, apenas en seis juegos comenzó como titular, por lo que todo indica que Almeyda no lo ve en su mejor versión. Para peor, el mediocampista ofensivo todavía no ha podido convertir goles y sólo dio una asistencia. En lo que va del año sólo acumula 174 minutos.

Lo que dijo Rodolfo Pizarro sobre su salida de Chivas

Para hablar de un regreso al Rebaño Sagrado, antes se dijo que Rodolfo Pizarro debía limar asperezas con Amaury Vergara. Su salida de Chivas no se dio en buenos términos, según aseguró el propio futbolista en su presentación como jugador de Monterrey: “Si le tengo que decir las cosas a alguien que no se me hace justo o algo que me prometieron pues lo voy a hacer. Esa es mi filosofía, ir de frente. Entonces a lo mejor y sí, sí quedamos mal, a lo mejor, no lo sé”.

De todas formas, el principal conflicto de Rodolfo Pizarro habría sido con un directivo que ya no se encuentra en la institución: “Con Higuera sí hubo muchas (discusiones) pero ya no está. Según yo no tengo ningún problema con alguien de allá”, dijo el mediocampista de 30 años dejando abierta la posibilidad para un regreso al Rebaño Sagrado.