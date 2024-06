Se acerca el inicio de la pretemporada y de momento el Rebaño no tiene caras nuevas, por lo que debería de acelerar gestiones.

Las Chivas de Guadalajara ya piensan en lo que será el Apertura 2024 de la Liga MX, donde tendrán una nueva oportunidad para buscar el tan ansiado campeonato. Sin embargo, la preparación para esta nueva etapa también estará marcada por cambios significativos en la estructura del club.

Después de 586 días, Fernando Hierro puso fin a su etapa como director deportivo del Rebaño. El español se marchó al futbol de Arabia Saudita, después de ilusionar con un proyecto regular en resultados y prometedor a futuro.

Tras su salida, Fran Pérez fue quien asumió el cargo de director deportivo interino. Mientras tanto, la afición espera ansiosa por conocer cuáles son los refuerzos que la institución busca el próximo torneo. Jordi Cortizo, Sebastián Córdova y Érick Sánchez son algunos de los que más fuerte suenan.

Jordi Cortizo

Cortizo vuelve a estar en carpeta del Rebaño. ¿Se dará en esta oportunidad? (Imago7)

El mediocampista de Monterrey parece ser una de las opciones más reales y accesibles para Chivas. A pesar de que Rayados podría más de seis millones de dólares por su pase, la voluntad del propio jugador podría ayudar a concretar su fichaje. Cortizo no es titular en su equipo, por lo que vería con buenos ojos llegar a un club grande que ya lo buscó en reiteradas oportunidades. El Rebaño también podría intentar cubrir parte de los costos con algún intercambio.

Érick Sánchez

Érick Sánchez apunta a jugar en Europa y además disputará la Copa América (Imago7)

El volante del Pachuca acaba de consagrarse en la Concachampions 2024 y parece que eso fue su despedida de los Tuzos. “Chiquito” apunta a dar el salto europeo, además de ser el jugador a vender. En su caso es algo difícil porque además participará de la Copa América y la institución hidalguense prefiere no venderlo en el mercado local, por lo que pediría incluso alrededor de diez millones de dólares.

Sebastián Córdova

Córdova fue el verdugo de Chivas en 2023. ¿Se sumará ahora al Rebaño? (Imago7)

El mediocampista ofensivo de Tigres UANL tiene calidad comprobada en la Liga MX, por lo que podría ser un fichaje rutilante. No obstante, los Felinos no estarían convencidos de dejarlo partir, mientras que el propio futbolista sí estaría interesado en salir, pues no cuenta con un papel importante dentro de los planes de Robert Dante Siboldi. El conjunto regiomontano tasa al mediapunta en 10 millones de dólares y solo se desprendería de él mediante una venta definitiva.

Andrés Montaño aún no firma con Cruz Azul; Jesús Gallardo jugará en Toluca

Fran Pérez tiene ante sí un desafío considerable. Deberá utilizar su experiencia y habilidades para negociar con éxito los fichajes de estos jugadores. El Rebaño todavía podría estar a tiempo con Andrés Montaño, puesto que la directiva de Mazatlán tiene acuerdo con Cruz Azul pero sigue abierta a nuevas ofertas. En cambio, el lateral izquierdo Jesús Gallardo llegó a un acuerdo para reforzar a Toluca.