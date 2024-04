La temporada de rumores del futbol mexicano está comenzando a dar de qué hablar, sobre todo cuando se relaciona a un futbolista en el radar de Chivas, tal y como es el caso del mediocampista de Santos, Jordan Carrillo, quién ha empezado a ser vinculado con el conjunto tapatío.

El futbolista ha manifestado en repetidas ocasiones se un fiel aficionado del Guadalajara desde que era niño, por lo que la afición lo ha candidateado para recalar en la escuadra rojiblanca como refuerzo, sobre todo por el buen momento que está viviendo en el conjunto de los Guerreros.

En las últimas horas se ha mencionado la posibilidad de que Fernando Hierro tenga en el radar al mediocampista de la Comarca Lagunera junto a Jesús Gallardo de Rayados, aunque todavía no habría negociaciones formales por ninguno de los dos; sin embargo, en el Rebaño ya sabrían el precio por Carrillo.

El comunicador del diario As México, César Huerta, reveló que la dirigencia de Santos ya le dejó en claro a la gente del chiverío que para entablar conversaciones por su joya que proviene del Sporting de Gijón, los tapatíos deberán poner sobre la mesa al menos siete millones de dólares, cifra que luce elevada para un futbolista de la Liga MX y que apenas tiene 22 años.

“Es muy difícil negociar con Orlegi. Preguntaba en Torreón por oferta, me decían que no, no tenemos ninguna oferta formal (…) Si en algún momento se diera la posibilidad de negociar a Jordan Carrillo, por las condiciones que tiene, los antecedentes que el grupo tiene y el futuro que tiene el chamaco, no aceptarían menos de siete millones de dólares para empezar a negociar”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Existe probabilidad de contratar a Carrillo y Gallardo como refuerzos para Chivas?

La realidad es que el mercado de fichajes todavía es muy jovem, debido a que todavía falta más de un mes para que culmine la fase regular del Clausura 20224; sin embargo, Fernando Hierro se ha caracterizado por hacer importantes negociaciones, por lo que todo se resolverá dentro de unas semanas.

¿Cuándo jugará Chivas contra Puebla por el Clausura 2024?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Clausura 2024 de la Liga MX será el próximo sábado 6 de abril en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.