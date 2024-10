En las Chivas de Guadalajara el regreso de Javier Hernández por fin se dio, al menos en los entrenamientos para trabajar al parejo de toda la plantilla en la semana previa al compromiso vital en sus aspiraciones dentro del Torneo Apertura 2024 donde se medirán el sábado a los Pumas de la UNAM en un duelo correspondiente a la Jornada 15.

Chicharito Hernández no ha visto actividad desde la Fecha 8 cuando el Rebaño Sagrado recibió en el Estadio Akron a León, a partir de ese duelo sufrió un nuevo problema muscular que lo ha alejado de las canchas casi la mitad de la campaña, por ello resulta una buena opción para el entrenador Arturo Ortega, sin embargo no todos lo ven de la misma manera al interior del vestidor.

Incomoda el regreso de Chicharito con Chivas

De acuerdo a reportes del comunicador Miguel Arizpe, algunos jugadores de Chivas no están muy conformes con la posible participación de Hernández Balcázar y no porque haya algún malestar o enojo con el experimentado atacante, sino por lo poco que ha aportado cada que ha estado dentro de la cancha.

Chicharito espera ver actividad contra los Pumas. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“‘Yo te hablo por mí y por algunos, aaalgunos. Pensamos que la verdad no se necesita. Si somos románticos obvio pensamos que tenemos una opción más de gol, pero la realidad es que no. “No todavía, pero el regreso de ‘La Hormiga’ (González) sí nos ayudaría más. Espero que regrese pronto. No sé cuándo será’”.

“La verdad no creí que me fuera a dar la razón o coincidir con lo que yo veo, pero esto viene a confirmar que es lo real. ‘Eso que se dice que (Javier) tiene mala relación con los compañeros no es cierto; por ahí he escuchado que lo dicen, pero puedes afirmar en tu columna que no. No hay pleitos’. Lo que sí es que entre los jugadores sí hay claridad de que él (Javier) no es tan esperado en el campo para aportar. Nadie lo va a declarar, pero es la verdad”, fue parte de lo que publicó en su columna en Mediotiempo, según uno de sus informantes dentro de Guadalajara.

Por lo pronto se ve complicado que Chicharito sea titular contra los Pumas, pero seguramente entrará en la segunda mitad porque ante Puebla, Ricardo Marín tampoco tuvo su mejor noche y de mantener el mismo nivel, Ortega podrá echar mano del histórico mexicano, sobretodo por la urgencia de sumar los tres puntos para seguir soñando con las clasificación directa a la Liguilla.