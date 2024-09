Las Chivas de Guadalajara regresaron al Estadio Akron para medirse a León en un compromiso por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2024 donde se dio la reaparición de Javier Hernández, quien estuvo fuera de actividad durante dos meses por problemas musculares que le han impedido tener la regularidad que esperaba.

Muchas especulaciones hay alrededor de la contratación de Chicharito Hernández con el Rebaño Sagrado al inicio del 2024 generando una alta expectativa entre los aficionados que siguen esperando su mejor versión dentro de la cancha, pero es una realidad que los problemas físicos han obstaculizado sus principales deseos.

Al respecto, se ha manejado una versión extraña que por fin fue desmentida y se trata de una supuesta cláusula en el acuerdo laboral de Hernández Balcázar donde únicamente pedía jugar los partidos como local en el Gigante de Zapopan, lo cual es totalmente falso de acuerdo a reportes del periodista de TUDN, Erick López.

“Me parecería que sería un tema muy delicado como es delicado que se lesione tan seguido. Más allá que en el primer torneo fue evidente que en los de local estuvo presente y de visitante no, en este no, ya viajó en los primeros. No va por ahí, el no contar con Javier porque no está al 100 por ciento”.

Chicharito ingresó en la segunda parte ante León. Foto: IMAGO7

“Son jornada dobles de mucha exigencia para un tipo que viene de la operación de ligamento cruzado, de muchas lesiones… no sabes si está para 30 minutos, 20 minutos, eso es preocupante. Lo de esta conspiración no es real”, fue parte de lo que explicó el comunicador en la emisión de Insiders que se transmite por TUDN.

¿Cómo le fue a Chicharito en su regreso con Chivas?

Javier Hernández ingresó a la cancha a partir del minuto 75 y aunque se le vio muy activo tratando de buscar el balón en el área, la realidad es que tampoco recibió mucho apoyo de sus compañeros. En un tiro de esquina se enfrascó en una serie de empujones con Andrés Guardado que no pasaron a mayores y en otra jugada cerca del final, Fernando Beltrán condujo el esférico fuera del área, pero optó por conectar con Víctor Guzmán en lugar de buscar a Chicharito.