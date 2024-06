La llegada de Veljko Paunovic a los Tigres de la UANL no cayó del todo bien entre los seguidores de las Chivas de Guadalajara que lo tenían en alta estima por lo que logró durante el 2023, llegando hasta la Gran Final que perdieron precisamente con los felinos del norte.

En el Rebaño Sagrado hay quienes piensan que no se pudo aprovechar al máximo la capacidad de Veljko Paunovic, quien llegó a una Final y a unos Cuartos de Final en un año, pero después tuvo un desacuerdo con Fernando Hierro y no llegó a su tercera campaña que pudo ser la de revancha.

Ahora con los Tigres no resulta extraño que pretenda llevarse a algunos jugadores de Chivas, entre ellos Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y el mismo Gilberto Sepúlveda, debido al buen rendimiento que tuvieron bajo su gestión en la Perla Tapatía.

No se descarta el fracaso de Paunovic en Tigres

En sus primeros días como estratega de los universitarios se le ha visto al serbio muy intenso, dando indicaciones a jugadores claves como André-Pierre Gignac y Carioca, dos de los “peces gordos” con los que más vale mantener una buena relación porque pueden surgir situaciones irremediables que se contagiarán en todo el vestidor.

Paunovic llegó a una Final en el 2023 con Chivas. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

“En la charla con alguien que durante un año vio de cerca cómo entrenaba en Chivas el ahora domador felino me comentó más aspectos futbolísticos que de actitudes. Tengo mucha curiosidad de ver cómo va a mantener a Gignac, Carioca, y a Aquino porque juega con laterales y volantes de salida distintos, juega mucho a los centros, veo más a Ibáñez que a Gignac, le gusta que los volantes aprieten en la media luna y no veo a Carioca realizando esa función, si ellos se mantienen de titulares, es porque se adaptó y su sistema es para que se adapten”.

“Eso sí, le gusta darle minutos a todos, así sean titulares o suplentes, por ejemplo, en Chivas tenía al Cone Brizuela, que era el más veterano, pero a pesar de que su rol era de suplente, sí jugaba, tenía minutos, entonces no había tanto problema, me contó mi chiva hermano compa. Y aquí veremos qué aplica con Gignac y su regla no escrita de que no entrena los lunes y otros días de la semana se la lleva calmado. ‘Jugador que no entrene al 100 durante la semana, no empieza el fin de semana’, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla Norte de Grupo Reforma.