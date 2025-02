Tras el empate con el débil Cibao FC por la ida de los 16vos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, los rumores sobre un posible boicot por parte de los jugadores de Chivas de Guadalajara a su director técnico comenzaron a acrecentarse. Sin embargo, ahora César Huerta reveló cuál es el problema que hay entre la plantilla y Óscar García Junyent.

De acuerdo a lo que expuso el periodista en su canal de Youtube, el gran problema que existe es que los jugadores no están convencidos de la idea futbolística del español. El principal problema es que cambia de formación todos los partidos, sin tener un 11 titular fijo.

A la plantilla del Rebaño Sagrado no le convence o no comprenden la idea de juego de su director técnico, ya que es muy cambiante. El citado comunicador no cree que le estén “tendiendo una cama”, como trascendió entre los aficionados en las últimas horas, a modo de especulación.

Los jugadores de Chivas y Óscar García Junyent, en una sintonía diferente

De esta manera, lo que pretende hacer Óscar García Junyent en el campo de juego no le estaría llegando a sus futbolistas. Lo que restaría por determinar es si no se llega al resultado esperado por déficit del entrenador a la hora de transmitir sus ideas, o por falta de capacidad de los jugadores a la hora de ejecutarlas.

En el terreno de las presunciones, es muy probable que esté sucediendo un poco de ambas cosas. Así mismo, quien empezó a estar bajo la lupa es García Junyent. Como es de costumbre, la persona que debe dejar su cargo ante una sucesión de malos resultados, es el entrenador.

En defensa del español, lleva dirigidos apenas 6 partidos oficiales. La desesperanza de los aficionados del Rebaño se basa en que ya son varios años de no dar la talla en la Liga MX y, hasta ahora, lo demostrado por el equipo actual en pretemporada y en partidos por los puntos no da lugar a ilusiones.