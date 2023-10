Ricardo Marín vive una de las mejores semanas de su carrera debido a que se destapó en Chivas luego de haber marcado tres goles en dos encuentros. A su vez, mientras todo el Guadalajara se prepara para enfrentar a América, el goleador Rojiblanco vuelve a abrir su corazón al hablar de su padre, por lo que la afición se rindió ante él.

Desde la llegada de Veljko Paunovic a Verde Valle, uno de los principales problemas a resolver fue en el puesto de centro delantero, ya que ninguno pudo reemplazar a Alan Pulido, último campeón de goleo del Rebaño Sagrado. Quien estuvo cerca, por su forma de jugar y efectividad, fue José Juan Macías, pero se lesionó previo al inicio del Apertura 2022 y no le han encontrado un reemplazante.

Debido a esto llegó Daniel Ríos, pero no terminó de cumplir con las expectativas del timonel Chivas, por lo que decidió casi no usarlo, y utilizar en esa posición a Ronaldo Cisneros o a Roberto Alvarado. Sin embargo, para el Apertura 2023 arribó Ricardo Marín, se ganó la titularidad, pero recién anotó su primer gol en la fecha siete contra Rayados de Monterrey. A su vez, frente a Toluca se destapó porque marcó el gol de empate, y ante Atlas anotó un doblete.

Es por este motivo que el actual nueve del Rebaño Sagrado no ha parado de estar en boca de todos, por lo que aprovechó para agradecer a su círculo cercano. Al primero que presentó fue a su abuelo. “¡¡Buenos días, Chivahermanos!! ¡¡Les presento a mi abuelito! ¡¡Que acaba de cumplir 88 años gracias a Dios.!! ¡¡Se puso su playera de Chivas para festejar.!! Él vende taquitos en la CDMX por si algún día andan por allá. ¡¡Vayan a probarlos!! ¡Están buenísimos!! Doy gracias a Dios por su vida y porque sigue trabajando fuerte como un roble. ¡¡Lo amo mucho!! Gracias por el apoyo”, expresó en Facebook.

Por otro lado, previo al juego contra América del próximo domingo, Ricardo Marín volvió a hablar en su página de Facebook. Allí, el atacante del Guadalajara se llevó todas las miradas luego de que haya dejado un mensaje para su padre, a quien quiso reconocer por no nombrarlo tanto en las entrevistas que le han hecho.

“Una locura esta semana para mí. Muy nuevo todo esto que se está viviendo y muy muy agradecido con todos. He visto que han mencionado mucho a mi mamá en los reportajes, y agradezco en el alma. Sin embargo, también es importante que conozcan a Mi papá. Yo quiero reconocerte y honrarte como mi gran ejemplo. Mi superhéroe, mi ejemplo de lucha y de trabajo incansable. Gracias por todos los sacrificios que hiciste para que mis hermanos y yo no la batalláramos. ¡¡Te amamos papá!! PABLO MARÍN ROSAS”, expresó.

Aficionados se rinden ante el reconocimiento de Ricardo Marín

Luego del comentario que llevó adelante, Ricardo Marín recibió todo tipo de elogios de parte de los aficionados debido a que destacaron su amor por su familia. “Que humildad, la tuya carnal, en verdad eres un ejemplo a seguir, sigue así crack”, le comentó un seguidor en su cuenta de Facebook.

