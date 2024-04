En el fútbol, el destino a veces muestra historias que entrelazan a ídolos y seguidores. En el caso de Ricardo Marín, su admiración por Chicharito Hernández supo ser un impulso para alcanzar sus propias metas en el campo de juego. Y ahora, el delantero curiosamente le disputa la titularidad en el equipo de sus sueños, las Chivas de Guadalajara.

Marín, desde su llegada al Rebaño Sagrado, ha sido abierto sobre su admiración por el famoso delantero mexicano. En una entrevista con Chivas TV, el atacante compartió cómo creó su estilo de juego en gran medida siguiendo los pasos de su ídolo.

“Creo que tengo muy buen juego aéreo. Me gusta salir a asociarme para jugar con mis compañeros y he aprendido demasiado de los movimientos del Chícharo. Me tocó en su momento cuando estaba en su prime y básicamente de él lo estudié demasiado. Cómo se movía a las espaldas de los defensas, los momentos para crear, los movimientos para quedar libre. Y creo que me considero un poco de ese estilo”, dijo Marín a poco de su llegada al Rebaño Sagrado.

Este joven talento incluso tomó un gesto simbólico al usar el dorsal ’14’ en su llegada a Chivas, en honor al número que portaba Chicharito durante su tiempo en el club. Sin embargo, cuando el propio Chicharito regresó al Rebaño, Marín tomó una decisión que habla del respeto y la admiración que siente hacia su ídolo, cediéndole el número que tanto significaba para él.

Marín y Chicharito, uno en las Selección Juveniles y otro en la Mayor del Tri. (Facebook Ricardo Marín)

Ricardo Marín le gana la titularidad a Chicharito Hernández

Cosas del destino, mientras Marín siempre admiró a CH14, ahora es el principal responsable de que su ídolo sea suplente en el Rebaño Sagrado. El ‘4K’ se perdió las primeras tres jornadas por lesión, pero luego disputó los 13 encuentros restantes, con un saldo de dos goles. Por su parte, Chicharito volvió tras una larga lesión y sólo pudo jugar cinco encuentros, con un único tanto ante el Puebla.

¿Por qué Gago prefiere a Marín por sobre Chicharito?

Más allá de la jerarquía goleadora de Chicharito Hernández, de momento Marín parece ganarle la pulseada a este y a José Juan Macías. Los motivos pueden entenderse en el esfuerzo físico que realiza el ‘4K’ para presionar en todo momento, además de que es un futbolista que cae bien a banda y cuenta con más movilidad que sus dos antecesores. Incluso, la velocidad al espacio para contragolpear es otra virtud en la que Marín se destaca por sobre Chicharito y Macías.