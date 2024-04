El ex entrenador dirigió a CH14 en sus comienzos como profesional, por lo que le conoce bien y analiza su rendimiento con la playera del Rebaño Sagrado.

El Clausura 2024 de la Liga MX ha marcado el regreso de Chicharito Hernández a las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el delantero no ha tenido demasiada participación, pues debía recuperarse de una lesión y tras hacerlo, ha tenido algunas ausencias por problemas físicos.

Efraín Flores no sólo dirigió a Chicharito Hernández durante su paso como entrenador de Chivas, sino que también dirigía al Atlas cuando el padre de este, Javier Hernández Gutiérrez, vistió la camiseta de los Zorros. Claro, al final Chicharito se inclinó por el Rebaño gracias a la influencia de Don Tomás Balcázar, su abuelo materno.

Lo cierto es que Flores dialogó con Mediotiempo sobre el momento de Chicharito y advirtió: “Lo comenté hace tiempo, casi cuando lo estaban contratando, esa lesión es muy grave, muy fuerte para el futbolista y más a los 35 años. Yo sigo pensando, porque conozco bien a Javier, que esta temporada su ayuda más fuerte será fuera de cancha”.

De todas formas, Efrain Flores remarca la importancia que puede tener un futbolista como Chicharito para el vestidor: “Javier por esa autoridad, jerarquía, el salir de cantera, llegar al primer equipo, internacionalizarse y los logros que ha obtenido, eso lo hacen merecedor a tener esa autoridad, para decirle a los jugadores, sus compañeros, cómo se juegan los clásicos”.

Efraín Flores durante su paso como entrenador de Chivas (Imago7)

El pronóstico de Efraín Flores para Chicharito Hernández en el Apertura 2024

El hecho de que Chicharito todavía no pueda marcar diferencias es lógico para Efraín Flores, por salir de una lesión. Sin embargo, el ex entrenador considera que en el Apertura 2024 sí puede ser el de su despegue: “Si bien ya ha tenido minutos de participación, aún no es el Javier que pueda ser todavía. Y sí creo que para el próximo torneo, si se propone a hacer una excelente pretemporada y cuidarse a fondo, yo creo que puede hacer entre cinco y siete goles”, pronostícó. “Ahí sí puede ayudar con goles para sacar buenos resultados. Pero por este momento creo que su ayuda más fuerte va a ser en el vestidor”.

Para Flores, Chicharito es el mismo de siempre

“Sin duda alguna hay cambios y se vienen dando por su fama, por todo lo que ha logrado. Sí tendrá muchas situaciones, que harán que la gente lo vea distraído, que está en otra cosa, pero son compromisos que muchas veces la gente no sabe, compromisos comerciales, compromisos con la institución, situaciones que lo hacen verse de esa manera. Yo creo que Javier, por ser un profesional y por la disciplina que tiene, a la hora de meterse a la cancha es el mismo que yo conocí cuando tenía 14 años”, manifestó Efraín Flores sobre el presente de Chicharito Hernández, quien suele estar en el centro de la opinión público por su relevancia como profesional.